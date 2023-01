Darmstadt-Eberstadt: Brand in Lagerhalle für Altpapier verursacht hohen Schaden

Von: Jens Joachim

Teilen

Die Feuerwehr ist in Darmstadt-Eberstadt mit einem Großaufgebot im Einsatz © Jens Joachim

In Darmstadt-Eberstadt ist am Sonntagabend eine Lagerhalle für Altpapier in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, der noch mehrere Stunden dauern wird. Die Pfungstädter Straße ist wegen der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.

Darmstadt - Im südlichen Darmstädter Stadtteil Eberstadt ist am Sonntagabend eine Lagerhalle für Altpapier in Brand geraten.

Nach Angaben von Alexander Lorenz, dem Leiter des Führungs- und Lagedienstes des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt, wurde der Vollbrand eines ehemaligen Fabrikgebäudes um 19 Uhr gemeldet.

Großbrand in Darmstadt-Eberstadt: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Darmstädter Feuerwehren seien „mit einem Großaufgebot im Einsatz“, berichtete der Polizeiführer vom Dienst. Die Pfungstädter Straße im Zuge der Bundesstraße 426 zwischen Pfungstadt und Darmstadt musste aufgrund der Löscharbeiten nach den Worten von Lorenz in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden.

Um 21.45 Uhr teilte dann der Polizeiführer vom Dienst dann in einer weiteren Mitteilung mit, dass die Löscharbeiten „noch mehrere Stunden andauern“ werden. Ebenso bleibe während dieser Zeit vermutlich auch die Pfungstädter Straße in diesem Bereich gesperrt.

Darmstadt-Eberstadt: B426 wegen Löscharbeiten gesperrt

Personen, berichtete Polizeisprecher Alexander Lorenz weiter, seien bei dem Großbrand nicht verletzt worden. Der zu erwartende Sachschaden „könnte mehrere hunderttausend Euro betragen“, so der Erste Kriminalhauptkommissar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen habe bereits vor Ort damit begonnen, die Ursache des Brandes zu ermitteln.

Der Polizeiführer vom Dienst kündigte an, dass gegebenenfalls im Verlauf der kommenden Woche seitens der Polizei nachberichtet werde. (Jens Joachim)