Darmstadt-Dieburg: Großer Bedarf an Förderschulplätzen

Von: Claudia Kabel

Der Landkreis rechnet in den kommenden Jahren mit mehr Kindern, die auf Förderschulen gehen. © Andreas Arnold

Neue Schule für Kinder mit geistiger Behinderung soll in Pfungstädter Gewerbegebiet entstehen. Plätze für 90 Kinder sind geplant.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg will eine neue Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und einer Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung in Pfungstadt errichten.

Wie der Landkreis mitteilte, soll diese im Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe eines großen Baumarkts gegenüber des Umspannwerks auf einem bisher unbebauten Gewerbegrundstück erreichtet werden. Langfristig sollen dort 90 Schülerinnen und Schülern aus Pfungstadt, Bickenbach, Alsbach-Hähnlein sowie teilweise aus Griesheim und Seeheim-Jugenheim aufgenommen werden.

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Schüler und Schülerinnen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung stetig angestiegen, teilte Erster Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Lutz Köhler (CDU) mit. Der Landkreis gehe davon aus, dass sich dieser Zuwachs fortsetze und mit rund 60 zusätzlichen Schüler:innen in den kommenden zehn Jahren zu rechnen sei.

Förderschule in Pfungstadt: Übergangslösung in Containern geplant

Zudem benötige die Stadt Darmstadt die aktuell noch 22 Plätze an der Christoph-Graupner-Schule selbst und der Standort an der Albert-Schweitzer-Schule diene nur als Übergangslösung, da dieser nicht optimal auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sei. Für die dort vorhandenen Plätze müsse ebenfalls ein Ausgleich geschaffen werden.

Da der Bau einer neuen Schule mindestens sechs Jahre dauert, soll eine Übergangslösung bereits ab dem Schuljahr für das Schuljahr 2024/25 greifen. Dafür soll eine Interimsschule in Modulbauweise für 30 bis 40 Schüler:innen auf dem Gelände der Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt errichtet und so lange betrieben werden, bis die neue Schule fertig ist.