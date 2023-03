Darmstadt-Dieburg: 10 000 Balkone für Solarwende gesucht

Von: Claudia Kabel

Teilen

Der Energietisch Münster bietet Sammelbestellungen für günstige Balkonsolaranlagen an. Insgesamt arbeiten in der Region 34 Initiativen zusamen.

Nachdem die erste Sammelbestellung von Steckersolargeräten – sogenannte Balkonkraftwerke – in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) auf großes Interesse stieß, startet der Energietisch Münster eine zweite Bestellrunde, um noch mehr Haushalten zu selbst produzierter erneuerbarer Energie zu verhelfen. Interessierte aus Münster melden sich bis 15. März per E-Mail an wolfgang.steckersolargeraete@ t-online.de oder nutzen das Kontaktformular der Initiative (www.energietisch-muenster-hessen.de/index.php/steckersolarmodule).

Eine weitere Bestellung ist für 15. April vorgesehen. Die Kosten für eine Anlage über die Sammelbestellung gemeinsam mit der REG Rossdorf liegen bei etwa 300 Euro zuzüglich 50 bis 70 Euro für Kabel, Stecker und Montagesatz.

Maximal zwei Steckersolargeräte mit insgesamt 600 Watt Einspeiseleistung seien pro Haushalt zugelassen, teilten die Organisatoren mit. Diese beiden Geräte könnten in die nächstliegende Haussteckdose eingesteckt werden und lieferten mit bis zu 365 Kilowattstunden Strom pro Jahr etwa zehn Prozent des Jahresbedarfs einer drei- bis vierköpfigen Familie. Ziel ist laut Claus Nintzel von der Roßdorfer Energie-Gemeinschaft, in diesem Jahr 10 000 Steckersolargeräte zu vermitteln. Bislang arbeiten 34 kooperierende Initiativen zusammen. cka