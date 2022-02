Darmstadt: Demonstration gegen zweiten Aldi in Arheilgen

Umstritten: der geplante zweite Aldi-Markt an der Frankfurter Landstraße in Darmstadt-Arheilgen.

Die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung entscheidet am Donnerstag über den Bebauungsplan für das umstrittene Bauprojekt mitten im Ortskern des Stadtteils Arheilgen.

Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen, die sich seit einigen Jahren gegen den geplanten Bau eines zweiten Aldi-Marktes im Darmstädter Stadtteil Arheilgen engagieren, geben sich kämpferisch: Für Donnerstag rufen die Initiativen zu einer „großen Demonstration“ auf dem Platz vor dem Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium auf. Unmittelbar vor Beginn der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung soll von 15.15 Uhr an gegen „Wachstumswahn und Kommerzdenken dieser Grünen Stadtregierung“ protestiert werden, wie es in einer Mitteilung der Westwaldallianz heißt.

Zur Kommunalwahl im März vorigen Jahres hatten sich die Darmstädter Bürgerinitiativen mit zwei Listen zur Wahl gestellt. Unter dem Logo der Freien Wähler trat das Bündnis der Bürgerinitiativen in Darmstadt (BBD) an, Aktivistinnen und Aktivisten vor allem aus den Reihen der Westwaldallianz kandidierten auf der Liste der neu gegründeten Wählergemeinschaften Darmstadt. Beide Listen haben im Stadtparlament jeweils eine Stimme.

Die Stadtverordneten sollen am kommenden Donnerstag einen Satzungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan fassen, der die Grundlage für den Bau des Aldi-Marktes an der Frankfurter Landstraße im Ortskern von Arheilgen sein soll.

Vertreterinnen und Vertreter der Darmstädter Interessengemeinschaften und Bürgerinitiativen sind der Auffassung, dass die von den Grünen dominierte Stadtregierung „zum wiederholten Male gegen die Interessen der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner“ Entscheidungen treffen will. „Das lassen wir uns nicht mehr so einfach gefallen“, heißt es in dem Protestaufruf.

Den Stadtverordneten liegen für die Abstimmung zahlreiche Stellungnahmen, Pläne sowie ein Umweltbericht vor. Die entsprechende Magistratsvorlage umfasst 190 Seiten.

Der Discounter Aldi plant, auf einem knapp 3000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Frankfurter Landstraße und der Darmstädter Straße einen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 1050 Quadratmetern und eine Tiefgarage mit 41 Stellplätzen zu errichten.

Zudem sollen über und neben dem Aldi-Markt 15 Wohnungen – davon acht öffentlich geförderte – entstehen. Damit wird die von der Stadt vorgeschriebene Quotenregelung für den sozial geförderten Wohnungsbau übertroffen.

Die SPD-Fraktion hat in einer Mitteilung bereits angekündigt, gegen die Vorlage zu stimmen. Zudem will die Fraktion eine namentliche Abstimmung beantragen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Tim Sackreuther äußerte, die Fraktion habe „kein Verständnis“ dafür, dass das Projekt von der Koalition aus Grünen, CDU und Volt „gegen alle Widerstände durchgedrückt“ werden solle. Anstatt einen „ehrlichen Dialog“ zu führen, wollten OB Jochen Partsch (Grüne) und die Koalition „Fakten schaffen und Aldi Wünsche erfüllen“, moniert Sackreuther.