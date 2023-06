Darmstadt: Dem Opfer auf den Kopf gesprungen

Von: Jens Joachim

Den beiden Angeklagten wird vor der 2. Strafkammer des Darmstädter Landgerichts unter dem Vorsitz von Richter Marc Euler (4. v. li.) der Prozess gemacht. © Jens Joachim

Vor dem Landgericht Darmstadt hat ein Prozess gegen einen Darmstädter und einen Mann aus Weiterstadt wegen versuchten Totschlags begonnen.

Vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt müssen sich seit Freitag ein 23-Jähriger, der zuletzt in Weiterstadt wohnte, und ein 19-jähriger Darmstädter verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Ende Mai vorigen Jahres einen Autofahrer verprügelt und dabei schwer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat die beiden Männer wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Der ältere der Angeklagten, der im Gegensatz zu dem jüngeren noch immer in Untersuchungshaft sitzt, soll nach Darstellung von Oberstaatsanwalt Jens Neubauer zunächst Ende April 2022 in der Diskothek A5 in Darmstadt bewusst eine Auseinandersetzung mit drei Männern provoziert haben. Der Angeklagte Tim L. soll dabei einem der Geschädigten eine Kopfnuss verpasst und diesen auch geschlagen und gebissen haben.

Etwa zwei Wochen später habe L. einen der drei Geschädigten in einem Dönerladen am Willy-Brandt-Platz in Darmstadt aufgesucht und geschlagen. Zudem soll er am 9. Mai 2022 in einem Café am Darmstädter Marktplatz Pfefferspray versprüht haben.

Und schließlich soll der bereits wegen anderer Delikte verurteilte Tim L. gemeinsam mit dem zweiten Angeklagten, Fabio Z., am 28. Mai auf der Bundesstraße 42 an einer Kreuzung aus einem Auto ausgestiegen sein und einen Autofahrer zu Boden gebracht, ihn gewürgt und getreten haben.

Damit nicht genug: Laut Anklage sprang er dem liegenden Opfer auch noch auf den Kopf. Erst als Zeugen hinzugekommen seien, sollen die beiden Täter von dem Mann abgelassen haben und geflüchtet sein.

Der Autofahrer erlitt durch die Attacke nach Angaben des Oberstaatsanwalts massive Verletzungen. Zu Beginn des Prozesses räumte L. die Angriffe ein und gab einen umfangreichen Drogen- sowie Dopingmittelkonsum zu, wollte aber auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Marc Euler nicht sagen, wie er als zuletzt arbeitsloser Schulabbrecher zu Geld gekommen sei und von wem er die Drogen und Dopingmittel gekauft habe. Bis Anfang August sind sieben weitere Verhandlungstage geplant.