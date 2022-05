Darmstadt: Das Schlossgrabenfest kehrt wieder zurück

Von: Jens Joachim

Festplatz: Auch auf dem Karolinenplatz wird am Pfingstwochenende das Schlossgrabenfest gefeiert. © Björn Friedrich

Für das viertägige Musikfest in der Darmstädter Innenstadt, das am Pfingstwochenende stattfindet, sind bereits 100 000 Eintrittskarten verkauft worden.

Thiemo Gutfried und Frank Grossmann, den beiden Geschäftsführern der Darmstädter Stage Groove Festival GmbH, war am Donnerstagvormittag die Erleichterung anzumerken. Mehrere Monate lang hätten sie „gebangt, gehofft und gezittert“, sagten die Veranstalter des Schlossgrabenfestes. Nach der coronabedingten Zwangspause in den vergangenen beiden Jahren sei die Vorfreude auf den „Neustart“ nun sehr groß.

Vier Tage lang – vom Donnerstag, 2. Juni, an bis zum Pfingstsonntag, 5. Juni – soll in der Darmstädter Innenstadt wieder „das Leben und die Musik gefeiert werden“, so Gutfried und Grossmann. Bei Hessens größtem Freiluft-Musikfest werden sich diesmal auch Karnevalsvereine auf der Bühne tummeln. Zudem wird auch das Darmstädter Weinfest, das ebenfalls in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnte, zu Gast auf dem Schlossgrabenfest sein.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Besucherinnen und Besucher nicht mehr die jährlich neu gestalteten Schlossgrabenfest-Plastikbecher kaufen müssen, um damit das Festivalgelände rund um das Darmstädter Schloss betreten zu können. Erstmals gibt es für das Schlossgrabenfest Eintrittskarten. Es gibt sowohl Tagestickets als auch ein Vier-Tages-Ticket. Das Tagesticket kostet ab 14,98 Euro im Vorverkauf, das Vier-Tages-Ticket 37,50 Euro.

Nach Auskunft von Gutfried sind in den vergangenen Monaten bereits 100 000 Tickets verkauft worden. Zwar wird es auch in diesem Jahr – nun etwas kleinere – Becher in drei Farben geben. Doch diese werden fortan als Pfandbecher genutzt, in denen alle Getränke auf dem 20 000 Quadratmeter großen Festivalgelände ausgeschenkt werden.

Mit der Planung für das diesjährige Fest war im Spätsommer vergangenen Jahres begonnen worden. Weil sich die Corona-Situation seitdem stark verändert hat, kann das diesjährige Fest ohne spezielle Auflagen stattfinden. Mit Rücksicht auf die anhaltende Covid-19-Pandemie ist die Besucherzahl im Vergleich zu früheren Jahren allerdings stärker begrenzt. Die Veranstalter wollen die Kapazität auf 75 Prozent begrenzen. Täglich werden etwa 35 000 Menschen das Festivalgelände besuchen können.

Um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, soll laut Bürgermeisterin Barbara Akdeniz (Grüne) im angrenzenden Herrngarten während des Festes ein Glas- und Alkoholverbot gelten. Um einen räumlichen Puffer zum Festgelände einzurichten, wird außerdem der südliche Bereich des Herrngartens – also das Areal zwischen der Achse Bismarck- und Hochschulstraße einerseits und dem Hessischen Landesmuseum andererseits – mittels eines Bauzauns abgesperrt.

Top-Acts der 22. Auflage des Schlossgrabenfestes sind Alice Merton, Howard Carpendale, Lotte, Milow, Malik Harris und Tim Bendzko.

www.schlossgrabenfest.de

Neues Trio: Am Donnerstag wurden die neuen Schlossgrabenfest-Becher vorgestellt, mit denen – im Gegensatz zu früher – nicht mehr der Eintritt auf das Festivalgelände gewährt wird, weil nun Tickets erforderlich sind. © Jens Joachim