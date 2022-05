Darmstadt: „City-Frühling“ in der Innenstadt beginnt

Von: Jens Joachim

Auf dem Karolinenplatz wurde direkt vor dem „Haus der Geschichte“ ein Riesenrad aufgebaut. © Jens Joachim

In Darmstadt gibt es elf Tage lang Volksfeststimmung auf drei Plätzen in der Innenstadt. Auf dem Karolinenplatz wurde ein Riesenrad aufgebaut.

Die Erleichterung und Vorfreude der Schaustellerinnen und Schausteller, die seit Anfang der Woche in der Darmstädter Innenstadt ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut haben, war hör- und spürbar. Die Sätze „Endlich dürfen wir wieder gemeinsam feiern“ oder „Endlich geht es wieder los“ war in den vergangenen Tagen öfter an den Ständen zu hören.

Nach zwei langen Jahren ohne Volksfeste soll der „Darmstädter City-Frühling“ der „Auftakt zu einer hoffentlich wunderbaren Feste-Saison“ sein, heißt es bei der Darmstädter Stadtmarketinggesellschaft erwartungsfroh.

An diesem Freitag, 6. Mai, um 11 Uhr beginnt das Markttreiben in der Innenstadt auf dem Karolinenplatz, dem Ernst-Ludwigs-Platz und dem Wilhelminenplatz unweit der katholischen Kuppelkirche St. Ludwig und dem Staatstheater Darmstadt.

Jung und Alt dürfen sich auf Autoscooter, Breakdancer und Kinderkarussells freuen. Auf dem Karolinenplatz vor dem „Haus der Geschichte“ ist zudem ein Riesenrad aufgestellt worden. Das Angebot an den Marktständen reicht von Haushalts- bis Lederwaren und Reibekuchen bis hin zu Bratwurst mit Pommes.

Am Dienstag, 10. Mai, steht ein Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen auf dem Programm. Bis zum Montag, 16. Mai, sind die Stände täglich – außer sonntags – von 11 bis 22 Uhr geöffnet. An den beiden Sonntagen beginnt das Markttreiben allerdings jeweils erst um 12 Uhr.

Auch der Darmstädter Schaustellerverband freut sich, endlich wieder ohne Zugangskontrollen und Maskenpflicht arbeiten zu können, wenngleich die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Donnerstag mit 683 Fällen bezogen auf 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 567 Fällen lag.

Michael Hausmann, der neue Vorsitzende des Darmstädter Schaustellerverbands, äußerte sich optimistisch, gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern „die Volksfesttradition in Darmstadt weiter lebendig zu halten und für 2023 in der Innenstadt ein schönes neues Format für die Frühjahrsmesse in der City mit der Stadt Darmstadt entwickeln zu können“. Die aktuellen Preissteigerungen seien gleichwohl für die Schaustellerinnen und Schausteller „eine schwierige Situation“, sagte Hausmann. jjo