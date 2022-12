Darmstadt: CDU nominiert Hartwig Jourdan für die Landtagswahl

Von: Jens Joachim

Hartwig Jourdan tritt bei der Landtagswahl im Herbst 2023 für die CDU im Wahlkreis 49 an. © CDU Darmstadt

Der CDU-Stadtverordnete Hartwig Jourdan ist zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 49 gewählt worden. Er kritisiert, dassdie CDU die Landwirtschaftspolitik „sträflich vernachlässigt“.

Der CDU-Stadtverordnete und frühere Fraktionsvorsitzende Hartwig Jourdan hat anlässlich seiner Nominierung zum Direktkandidaten für den Landtagswahlkreis 49 (Darmstadt I) deutliche Kritik am Landesverband der CDU geübt. Die CDU in Hessen, so äußerte der 55-jährige Landwirt aus Darmstadt-Wixhausen am Mittwochabend auf einer Wahlkreismitgliederversammlung im Hotel-Restaurant „Weißer Schwan“ in Arheilgen, habe die Landwirtschaftspolitik „sträflich vernachlässigt“ und „das Thema komplett den Grünen überlassen“.

Es müsse wieder mehr für den ländlichen Raum, die Landwirte und deren Familien gemacht werden, äußerte Jourdan, der im Darmstädter Norden Getreide anbaut und auch dem Darmstädter CDU-Kreisvorstand angehört.

Jourdan setzte sich bei der Abstimmung gegen die Content-Managerin und langjährige Online-Redakteurin Annette Koch durch, die seit dem Herbst vorigen Jahres als Beisitzerin dem Vorstand der CDU Arheilgen angehört. Für Jourdan wurden laut CDU-Kreisgeschäftsführer Patrick Eller 23 Stimmen abgegeben, für Koch neun Stimmen. Das entspreche einer Zustimmung von rund 71,9 Prozent.

Jourdan war bereits zwei Mal Ersatzkandidat für die frühere CDU-Landtagsabgeordnete Irmgard Klaff-Isselmann gewesen

Als Ersatzkandidatin wurde die 25-jährige CDU-Stadtverordnete Stella Stegmann mit 86,2 Prozent der Stimmen nominiert. Die gelernte Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung will im Sommer 2023 ihr Bachelorstudium in Soziologie abschließen.

Der Wahlkreis 49 umfasst den nördlichen Teil der Stadt mit den Stadtteilen Darmstadt-Mitte, Darmstadt-Nord, Darmstadt-Ost, Arheilgen, Kranichstein und Wixhausen.