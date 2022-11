Darmstadt: CDU für Kameras auf der Mathildenhöhe

Von: Jens Joachim

Teilen

Unweit des Hochzeitsturms wurden bereits vor einiger Zeit Kameras an zwei Masten montiert. © Rolf Oeser

CDU fordert Überwachung des Welterbe-Areals, um Vandalismus vorzubeugen. Schilder an der Russischen Kapelle weisen schon auf Videoüberwachung hin.

Knapp anderthalb Jahre nach der Inbetriebnahme von 17 Kameras auf dem Darmstädter Luisenplatz spricht sich der Darmstädter Kreisverband der CDU für eine Ausweitung der Videoüberwachung in der Stadt aus. Isabelle Zybok, die stellvertretende Kreisvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin des CDU-Kreisverbands, plädiert in einer Mitteilung für eine Überwachung des Welterbe-Areals auf der Mathildenhöhe. Die Freude über die Verleihung des Welterbestatus' im vergangenen Jahr sei in den vergangenen Monaten „immer wieder durch Farbschmierereien und andere Vandalismustaten getrübt“ worden, so Zybok. „Wir sind deshalb der Auffassung, dass zum Schutz des Welterbes die Einrichtung einer Videoüberwachung hilfreich sein wird und unterstützen jede Aktivität der Stadt Darmstadt in diese Richtung“, schreibt die stellvertretende CDU-Vorsitzende, die auch Mitglied der Stadtverordnetenfraktion ist. Der für das Ordnungsamt zuständige Dezernent, Stadtrat Paul Georg Wandrey, der auch Oberbürgermeisterkandidat der CDU ist, wird in der Parteimitteilung allerdings nicht zitiert.

Zybok äußert darin die Auffassung, dass es „nicht hinnehmbar“ sei, „wenn einige wenige immer wieder Schäden verursachen und damit dem Renommee des Welterbes und der Stadt Darmstadt schaden“. Es stehe daher „außer Frage, dass auch auf der Mathildenhöhe zum Schutz des Welterbeensembles eine Videoüberwachung notwendig“ sei. Wenn nicht das gesamte Gelände überwacht werden könne, dann sollten zumindest die Gebäude überwacht werden, um diese vor Farbschmierereien zu schützen. Dies gelte „auch dann, wenn die materiellen Schäden sich bisher in Grenzen gehalten haben mögen“. Der „ideelle Schaden“ und damit der „negative Eindruck“, der durch die Schmierereien bei den Besucherinnen und Besuchern der Mathildenhöhe entstehe, sei „um ein Vielfaches höher“, meint Zybok.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) hatte bereits vor zwei Jahren während einer Sitzung des städtischen Kulturausschusses nach mehreren Beschädigungen am Ausstellungsgebäude der Mathildenhöhe sowie an mehreren Privathäusern geäußert, es bestünden seitens der Stadt „Überlegungen“, den Sicherheitsdienst vor Ort auszubauen und gegebenenfalls nach Abschluss einer entsprechenden Prüfung dort eine Videoüberwachung zu installieren.

Ob die Prüfung inzwischen abgeschlossen ist und zu welchem Ergebnis die Stadt gekommen ist, war am Montag kurzfristig zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

Unklar ist auch, welchen Zweck die auf der Mathildenhöhe an zwei Masten montierten vier Kameras in Höhe des Platanenhains und der Russischen Kapelle haben und ob es nicht bereits eine partielle Überwachung gibt, zumal an zwei Türen der Kapelle zwei Schilder mit der Aufschrift „Achtung Videoüberwachung !“ angebracht sind.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Marquardt äußerte indes, sie halte die Überwachung von öffentlichen Plätzen „grundsätzlich für keine sinnvolle Maßnahme“, weil sich dadurch Kriminalitätsschwerpunkte nur an andere Orte verlagern würden.

An der Eingangstür der Russischen Kapelle wird auf eine Überwachung mit Kameras hingewiesen. © Jens Joachim

„Achtung Videoübetrwachung!“ steht auch an der Tür der Russischen Kapelle am Seiteneingang zur Sakristei. © Jens Joachim