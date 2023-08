Darmstadt: Bußgeld für Parteien

Von: Jens Joachim

Drei Parteien haben ihre Plakate für die Landtagswahl zu früh aufgehängt.

Weil sie bereits vor der in einer Satzung der Stadt festgelegten Sechs-Wochen-Frist Wahlplakate für die Landtagswahl am 8. Oktober aufgehängt haben, hat die Stadt Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei Parteien eingeleitet. Nach Angaben von Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey (CDU) werden die Partei Die Linke, die AfD und die FDP Bußgeldbescheide erhalten. Wandrey hatte vor der Oberbürgermeisterwahl im März ebenfalls einige Tage zu früh seine Wahlplakate aufgehängt und dies später als „Fehler“ eingeräumt. Er sagte, er gehe von einem vorsätzlichen Verstoß gegen die Sondernutzungssatzung der Stadt aus. Die maximale Bußgeldhöhe von 1000 Euro solle aber nicht verhängt werden, kündigte er an.

Der Darmstädter FDP-Vorsitzende Christoph Rohloff beteuerte gegenüber der FR, im Stadtteil Eberstadt seien am Samstag rund 20 Plakate zu früh aufgehängt worden. Die großen Parteien hatten sich, wie berichtet, in der vorigen Woche darauf verständigt, satzungsgemäß frühestens am Sonntag Wahlwerbung in der Stadt aufzuhängen. jjo