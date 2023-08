Darmstadt: Briefwahlbüro im Luisencenter öffnet

Von: Jens Joachim

Im zweiten Obergeschoss an den Schaltern im Luisencenter am Luisenplatz befindet sich das Briefwahlbüro der Stadt Darmstadt. © Rolf Oeser

Die Stadt Darmstadt verschickt vom kommenden Montag, 28. August, an die Benachrichtigungen für die Landtagswahl am 8. Oktober. Zudem gibt es Änderungen bei einigen Wahllokalen.

Für die Landtagswahl am 8. Oktober werden von Montag, 28. August, an die Wahlbenachrichtigungen an alle Wahlberechtigten in Darmstadt versandt. Laut einer Mitteilung der Stadt können mit dem Vordruck auf der Rückseite der Benachrichtigungskarte die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Für die Landtagswahl ist wahlberechtigt, wer am Wahltag Deutsche oder Deutscher ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat – also am 8. Oktober 2005 oder früher geboren ist –, seit mindestens sechs Wochen vor dem Wahltag – also seit dem 27. August 2023 – mit Hauptwohnsitz in Hessen gemeldet ist oder dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und nicht ausdrücklich vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Wer nicht in Hessen gemeldet ist, aber seinen gewöhnlichen Aufenthalt dort hat, muss die Eintragung ins Wählerverzeichnis beantragen.

Das Briefwahlbüro der Stadt, das sich im 2. Obergeschoss des Luisencenters an den Schaltern 15 und 16 befindet, ist montags von 8 bis 15.30 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs von 7 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 15 Uhr sowie freitags von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Im Hinblick auf die Wahlbezirke und Wahllokale ergeben sich für die Landtagswahl gegenüber der OB-Wahl im März und April laut einer Mitteilung der Stadt zudem einige Änderungen:

Der Wahlbezirk 40 (ehemals Literaturhaus) wird wegen Bauarbeiten beim Wahlbezirk 10 (Stadtverwaltung), Rheinstraße 23, untergebracht.

Die Wahlbezirke 220 und 230 (ehemals Interimsgebäude der Bertolt-Brecht-Schule) werden aufgrund von Sanierungen in der Bernhard-Adelung-Schule, Vogelsbergstraße 50, untergebracht.

Die Urnen der Wahlbezirke 540, 550 und 560 werden in der Alice-Eleonoren-Schule, Kapellplatz 2 (Zugang via Hintereingang an der Pädagogstraße), stehen.

Die Wahlbezirke 910, 920 und 930 befinden sich zwar weiter in der Andersenschule, müssen aber aufgrund von Umbauarbeiten in den Betreuungstrakt verlegt werden. Der barrierefreie Zugang erfolgt durch den Hof.

Die Wahlbezirke 960 und 970 (ehemals Haus der Vereine) werden wegen der Sanierung der Bezirksverwaltung Eberstadt in die Geibelsche Schmiede, Oberstraße 20, verlegt und sind nicht barrierefrei zu erreichen.

Das Wahlamt ist bei Fragen vom 28. August an unter der Telefonnummer 06151/13-3007 zu erreichen.

www.darmstadt.de/landtagswahl