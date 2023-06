Hunderte Schüler nach Hause geschickt: Bombendrohung an Schule in Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Teilen

An der Wilhelm-Leuschner-Schule in Darmstadt hat es am Freitagmorgen eine Bombendrohung gegeben. Fast zeitgleich ist dort auch ein Amoklauf angekündigt worden.

Darmstadt - Am Freitag gegen 9.15 Uhr haben die Schulleitung der Wilhelm-Leuschner-Schule an der Bessunger Straße in Darmstadt und das 1. Polizeirevier in Darmstadt telefonisch eine anonyme Bombendrohung erhalten. Eine männliche Stimme teilte mit, dass eine Bombe hochgehe. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, sei fast zeitgleich über die Notruf-App „Nora“ bei der Notrufzentrale die Mitteilung eingegangen, dass in der Turnhalle Gasgeruch wahrnehmbar sei. Ein weiterer Mitteiler nutzte ebenfalls die Notruf-App und drohte einen Amoklauf an der Wilhelm-Leuschner-Schule, einer Haupt- und Realschule, an.

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr rückte aus, Sprengstoffhunde kamen zum Einsatz. Das Schulgebäude wurde geräumt, rund 500 Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte wurden nach Hause geschickt. Eine angrenzende Kita an der Bessunger Straße wurde ebenfalls vorsorglich geräumt, die Kinder wurden nach draußen zu einer Sammelstelle gebracht und von dort zum Teil abgeholt. Auch das Umfeld rund um Schule und Kita wurde weiträumig abgesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Wilhelm-Leuschner-Schule in Darmstadt wurde wegen einer Bombendrohung geräumt © Jens Joachim

Bombendrohung an Darmstädter Schule: Polizei bittet um Hinweise

Einsatzbeamte und Hunde durchsuchten systematisch die Räume in beiden Gebäuden, fanden jedoch keinen „sprengstoffverdächtigen Gegenstand“, wie sich die Polizei ausdrückt. Auch Gasgeruch konnte nicht festgestellt werden. Gegen 12.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte wieder abgezogen, der Einsatz war beendet.

Das Kommissariat 15 der Darmstädter Kripo ermittelt aktuell intensiv, wer für die Bombendrohung und die Androhung des Amoklaufes verantwortlich ist. Die Beamten sind für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 erreichbar..

Neben den strafrechtlichen Konsequenzen werden die Verantwortlichen mit Schadensersatzforderungen rechnen und möglicherweise auch für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen. (Annette Schlegl)

Im nahe gelegenen Roßdorf gab es zuletzt einen Anschlag auf ein leerstehendes Flüchtlingswohnheim. Ein Antifa-Bündnis demonstrierte kurz darauf vor Ort.