Darmstadt: Bekannten mit Messer erstochen

Von: Jens Joachim

Das Urteil wurde im alten Schwurgerichtssaal im Gerichtsgebäude A des Landgerichts Darmstadt verkündet. © Jens Joachim

Das Darmstädter Landgericht hat einen Mann wegen Totschlags zu acht Jahren Haft und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt.

Wegen Totschlags ist ein 41-jähriger Mann aus Darmstadt am Mittwoch vom Darmstädter Landgericht zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt worden. Das Urteil verkündete die elfte Strafkammer des Landgerichts unter dem Vorsitz von Richter Volker Wagner bereits am zweiten Verhandlungstag. Staatsanwalt Ansgar Martinsohn hatte in seinem Plädoyer neun Jahre Haft gefordert, Verteidigerin Anette Flach maximal sieben Jahre.

Staatsanwalt Martinsohn hatte den 41-Jährigen auch wegen des Verdachts des Totschlags angeklagt. Richter Wagner hatte gleichwohl zu Beginn des Prozesses darauf hingewiesen, dass es sich bei der Tat auch um Mord gehandelt haben könnte.

Der gelernte Raumausstatter und Vater eines Sohnes hatte zum Auftakt des Prozesses am Dienstag gestanden, am 26. Juli vorigen Jahres in einer betreuten Wohngemeinschaft an der Darmstädter Landskronstraße, in der der Angeklagte mit seiner Freundin lebte, zwei Mal auf einen 46-jährigen Mann mit einem Küchenmesser eingestochen zu haben. Der erste Stich mit der 22 Zentimeter langen Messerklinge traf den Geschädigten am Gesäß. Dabei wurden auch ein Gürtel und die Jeans durchstochen. Bei dem tödlichen zweiten Stich in die linke Brust des Opfers wurde eine Rippe angeschnitten sowie das Herz und ein Lungenflügel durchstochen. Auch dieser Stich drang tief in den Körper des Opfers ein. Insbesondere der zweite Stich zeige, mit welcher „Vehemenz, festen Entschlossenheit und voller Absicht“ zugestochen worden sei, sagte Richter Wagner in seiner Urteilsbegründung.

Vor der Tat war es in der Wohnung zu einem Streit zwischen dem Verurteilten und seiner Freundin wegen eines zu kurzen Rocks und angeblich nicht getragener Unterwäsche gekommen. Der Bekannte wollte daraufhin der Frau beistehen und mischte sich in den Streit ein. Nachdem der Angeklagte seiner Freundin ins Gesicht geschlagen und ihre Brust gequetscht hatte, war der 46-Jährige dazwischen gegangen und hatte den 41-Jährigen zu Boden gestoßen. Daraufhin griff dieser zu dem Küchenmesser und stach seinem Gegner zunächst ins Gesäß und dann in die Brust.

Sozialarbeiter sagten während des Prozesses aus, dass die beiden Männer und die Frau drogenabhängig waren, was auch die Ergebnisse der Bluttests auch bestätigten.

Der 41-Jährige beteuerte, er habe seinen Bekannten beim zweiten Stich in den Arm stechen, ihn aber nicht töten wollen. In seinem Schlusswort sagte er, die Gewalttat gehe ihm sehr nahe und es tue ihm leid., was geschehen sei. Die Tat lasse ihm keine Ruhe und er wache nachts auf und habe Alpträume.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.