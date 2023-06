Darmstadt: Bald künstliche Intelligenz in der Tierarztpraxis?

Von: Claudia Kabel

Veterinärin Barbara Esteve Ratsch bei der Befundaufnahme. © privat

Forscherinnen arbeite an Diagnose-App. Mit Hilfe von KI sollen langfristig nicht nur Krankheiten bei Tieren erkannt werden.

Forscherinnen aus Darmstadt entwickeln derzeit gemeinsam mit zwei Tierärztinnen eine Diagnose-App für Haus- und Nutztiere. Diese soll mithilfe künstlicher Intelligenz das Erkennen von Krankheiten erleichtern. Statt wie bislang auf Papier und in Textform sollen Befunde während der Behandlung des Vierbeiners künftig digital und visuell dokumentiert werden können. Die KI soll helfen, eine Diagnoe zu stellen.

Dafür wurden bereits Befunde der spanisch-norwegischen Veterinärin Barbara Esteve Ratsch von etwa 100 Hunden erfasst. Sie arbeitet seit 15 Jahren mit einer speziellen Methode, bei der Beschwerden der Tiere, etwa Muskelverspannungen, Schmerzpunkte oder Steifigkeit, farblich markiert in eine Zeichnung eingetragen werden, erklärt Veterinärin Beate Egner. Egner leitet die Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) und ist Geschäftsführerin des „VBS VetVerlags“ im hessischen Babenhausen. Sie hatte die Idee, diese laut ihr einmalige und erfolgreiche Art der visuellen Diagnostik mit künstlicher Intelligenz zu verknüpfen.

Zum Team gehören außerdem die Informatikprofessorinnen Elke Hergenröther und Ute Trapp sowie die Mathematikprofessorin Romana Piat von der Hochschule Darmstadt. Das Land Hessen fördert das Projekt mit 300 000 Euro.

„Wir markieren die Stellen, wo der Hund Schmerzen oder Verspannungen hat“, sagt Hergenröther im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Die KI soll diese Zeichnung auswerten und Rückschlüsse ziehen, etwa einen Bezug herstellen von Schmerzen im Knie zu Problemen im Nacken. Dies soll nicht nur die Arbeit von Tierärzt:innen beschleunigen, sondern auch Krankheiten zu Tage fördern, die nicht offensichtlich sind. Auch Krankheitsverläufe könnten visuell besser dargestellt werden.

Die Forscherinnen verlassen sich aber nicht nur auf KI, sondern beziehen auch die Numerik mit ein. Zur Überprüfung werden also Wahrscheinlichkeiten für den Zusammenhang von bestimmten Symptomen mit Krankheiten zugrunde gelegt. „Diese Kombination von Numerik und KI ist Neuland“, sagt Romana Piat.

Im ersten Schritt konzentrieren sich die Forscherinnen auf eine einzige Krankheit – die verrutschte Kniescheibe (Patellaluxation). Diese trete häufig bei jungen Hunden auf, die ansonsten aber gesund seien. Mit der Beschränkung soll sichergestellt werden, dass die KI auch die richtige Diagnose stellt.

Die KI solle nicht den Tierarzt ersetzen, sondern nur unterstützend wirken, darin sind sich die Forscherinnen einig. Ziel sei, die App in bereits bestehende digitale Praxismanagementsysteme zu integrieren, die zur Terminverwaltung, Rechnungserstellung, Verwaltung der Stammdaten und für die textbasierte Dokumentation von Befunden bereits im Einsatz sind. Beate Egner, die nicht nur in der Tiermedizin zu Hause ist, sondern auch in der Humanmedizin forscht, hat weitergehende Pläne. „Wir schaffen jetzt die Grundprinzipien“ zur KI-unterstützten Erstellung einer Diagnose.

Später sollen auch Röntgen-, MRT- und CT-Bilder verwendet werden. Die Methode könnte dann auch beim Menschen angewendet werden. Hier bestehe großer Bedarf, weil Ärzte und Ärztinnen heute gar nicht mehr alle Symptome eines Patienten erfassen könnten, sagt Egner. Durch die Spezialisierung auf einzelne Fachrichtungen würden häufig nicht alle Zusammenhänge erkannt, Krankheiten blieben daher unentdeckt. Künstliche Intelligenz könnte dieses Problem ihrer Ansicht nach lösen.