Darmstadt: Bahn informiert zu ICE-Neubaustrecke – Kritiker wollen ebenfalls informieren

Von: Claudia Kabel

Die geplante ICE-Anbindung bei Darmstadt entlang der Eschollbrücker Straße © Deutsche Bahn

Die Westwaldallianz und andere Initiativen wollen einen Infotermin der Deutschen Bahn nutzen, um ihre eigenen Ideen für eine Verkehrswende vorzustellen.

Die Deutsche Bahn ist in den kommenden Wochen mit ihrem Infomobil in der Region unterwegs, um über ihre Planungen für die neue Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim zu informieren.

Am Donnerstag, 2. Juni, steht das Infomobil von 12 bis 19 Uhr in Darmstadt in der Heimstättensiedlung am Ollendorfplatz. Diesen Termin wollen die Westwaldallianz Darmstadt, die Bürgerinitiativen Pro Walderhalt und Pro Lichtwiese dazu nutzen, eine alternative Trassenvariante für die Neubaustrecke zu präsentieren, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie nennt sich Trassenvariante „Verkehrswende Südhessen“, Die Idee ist, auf den sechsspurigen Ausbau der Autobahnen 5 und 67 zu verzichten und die dadurch gewonnenen Flächen für eine zusätzliche Neubaustrecke für Güterzüge in Südhessen freizugeben. Die Kritiker:innen der von der Bahn bevorzugten Trassenvariante hoffen mit Blick auf einen Politikwechsel an der Spitze der Darmstädter Stadtregierung nach der Oberbürgermeisterwahl 2023 auf die Chance einer politischen Neubewertung der Trassenführung, wie sie sagen. Sie fordern außerdem eine „wirkliche Vollanbindung“ des Darmstädter Hauptbahnhofs. Nach derzeitigem Planungsstand soll eine eingleisige Südanbindung entlang der Eschollbrücker Straße und Heimstättensiedlung entstehen. Kritiker:innen befürchten eine Zuwachs von nächtlichem Lärm durch Güterzüge und eine Schädigung des Westwalds. cka

Weitere Info-Termine der DB : Mittwoch, 8. Juni, Alsbach-Hähnlein (Parkplatz der Sport- und Kulturhalle Hähnlein, Marktstraße 3); Donnerstag, 9. Juni, Gernsheim (Schöfferplatz).