Darmstadt: Ausschuss sucht Lösungen für Chaos im Ausländeramt

Von: Annette Schlegl

Ein seltenes Bild: Kaum Warteschlangen im Ordnungs- und Bürgeramt im Luisencenter, wo auch das Ausländeramt untergebracht ist. © Rolf Oeser

Die Lage im Darmstädter Ausländeramt mit endlosen Wartezeiten ist noch schwierig. Ein Ausschuss soll jetzt Lösungen finden. Fortschritte dagegen in der Fahrerlaubnis- und Meldebehörde.

Ein städtischer Fachausschuss wird sich mit den Zuständen in der Darmstädter Ausländerbehörde beschäftigen. Das haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Wobei „Zustände“ konkret heißt: monatelanges Warten auf Rückmeldungen oder Termine, weil die Behörde zu wenig Personal hat. „Seit sechs Jahren diskutieren wir schon über dieses Problem“, stellte Anne Marquardt (SPD) in der Parlamentssitzung fest. Stadtrat Paul Georg Wandrey (CDU) gelobte als zuständiger Dezernent nicht nur für das Ausländeramt Besserung. Auch Engpässe in der Führerscheinstelle und der Meldebehörde würden jetzt behoben.

Die Fraktion „Uffbasse“ hatte ein Paket beantragt, das neben besserer Bezahlung der Beschäftigten im Ausländeramt die Einrichtung eines Chatbots zur Beantwortung der häufigsten Fragen sowie eine Taskforce zur Begleitung der Prozessoptimierung enthielt. Es sei dieser weltoffenen Stadt nicht angemessen, dass sich „eine lange Reihe von Menschen ab 5 Uhr morgens vor dem Luisencenter bis rüber zur Back-Factory aufstellt, um einen der raren Termine bei der Ausländerbehörde zu bekommen“, sagte Fraktionschefin Kerstin Lau. Auch Institutionen wie TU, ESA und ESOC seien verzweifelt, weil Aufenthaltstitel ablaufen und Beschäftigte nicht an notwendige Papiere kommen.

Philip Krämer (Grüne) sagte, er würde gerne zum Ende der Sommerferien eine Entlastung sehen, befürchte aber, dass die drei von Uffbasse vorgeschlagenen Verbesserungen nicht ausreichen. Anne Marquardt riet, sich mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg auszutauschen, denn „dort scheint es zu funktionieren“. Es sei keineswegs so, dass die Darmstädter Ausländerbehörde bundesweit exklusive Probleme in Deutschland habe, betonte hingegen Wandrey.

Schon zu Beginn der Parlamentssitzung hatte er ein Update zu den Problemen in der Ausländer-, Fahrerlaubnis- und Meldebehörde verlesen. Die Situation im Ausländeramt sei noch schwierig, man sei aber „auf einem guten Weg“, es sei inhaltlich umgekrempelt worden. Die Fluktuation sei nicht mehr so groß, die Beschäftigten seien fast alle in diesem Jahr vorzeitig höhergruppiert worden und hätten nun eine Perspektive für ihre berufliche Entwicklung. Im Serviceteam seien inzwischen alle Stellen besetzt, die Mitarbeiter:innen würden in den kommenden Wochen ins Amt wechseln und könnten dann eingearbeitet werden.

Trotzdem fehle noch eine Teamleitung, genauso wie fünf Sachbearbeiter:innen. „Bescheidschreiber mit entsprechenden Vorkenntnissen gibt es nicht, der Markt ist abgegrast“, sagte Wandrey. Auch die Automatisierung fehle derzeit im Ausländeramt; die Einführung eines Chatbots werde noch geprüft.

Die Fahrerlaubnisbehörde wird vom 31. Juli an eine Woche lang komplett für den Publikumsverkehr geschlossen, um den Antragsstau abzuarbeiten. Zu erheblichen Verzögerungen kam es vor allem bei Erneuerungen von Führerscheinen. Die Behörde hatte mehr als sechs Monate weder Leitung noch stellvertretende Leitung. Beide Stellen konnten nun besetzt und eine Auszubildende übernommen werden. Der Dezernent verwies darauf, dass sich 90 Prozent der Anliegen postalisch erledigen lassen würden.

Die Meldebehörde habe lange Zeit mit einem Drittel weniger Beschäftigten arbeiten müssen. Jetzt seien sechs Mitarbeiter:innen in Ausbildung, die Behörde nähere sich der Vollbesetzung. Bald könne auch eine zweite offene Bürgersprechstunde implementiert werden. Aktuell ließen sich wöchentlich 1000 Anfragen bearbeiten, davon 200 ohne Termin.