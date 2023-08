Darmstadt: Auf den Spuren des Veggi-Pioniers

Veggi-Style: Die „Radieschen“-Betreiber Erik Johnson und Anna Karlak in der Küche des Restaurants in Eberstadt. © Melanie Schweinfurth

Das Restaurant „Radieschen“ wird im Sinne von Gründer Norbert Walter fortgeführt

Auf der Mittagskarte des Restaurants „Radieschen“ stehen an diesem Tag Pyrenäenkartoffeln mit Backpflaumen, Walnüssen und Spinat. Norbert Walter hat das Gericht auf einer Reise durch Spanien kreiert, inspiriert von der schlichten, rauen Schönheit der Bergwelt im Nordosten der iberischen Halbinsel. Es ist eine jener Speisen, von denen Norbert Walters Neffe, Erik Johnson, sagt, dass sie geprägt seien von Landschaften und den Eindrücken, mit denen sein Onkel oft von Reisen zurückgekehrt sei. Zu Hause in der Küche des „Radieschens“ komponierte er dann neue Gerichte, in die seine kulinarischen Reiseerlebnisse einflossen. „Er hatte einen sehr genauen Blick und ein gutes Gespür dafür, welche Gemüsesorten, Gewürze und Kräuter harmonieren“, sagt Johnson. Dabei sei er von der Erkenntnis ausgegangen, dass Gemüsesorten, die in der Natur nah beieinander gedeihen, auch auf dem Teller meist gut zusammenpassen.

Die Erfahrung haben auch Johnson und Küchenchefin Anna Karlak gemacht, die vor vier Jahren das vegetarisch-vegane Restaurant „Radieschen“ in Darmstadt-Eberstadt übernommen haben. Seither gehen die beiden den Weg, den Norbert Walter schon vor 40 Jahren eingeschlagen hatte, konsequent weiter. 1983 gründete dieser auf der Insel Wangerooge ein vegetarisches Restaurant – in einer Zeit, die zwar ökobewegt war, in der die fleischlose Kost aber noch keine nennenswerte Rolle spielte. Schon gar nicht auf einer Nordseeinsel, auf der traditionell hauptsächlich Fisch auf den Teller kommt.

„Norbert Walter war seiner Zeit weit voraus. Er war ein echter Pionier“, beschreibt Johnson seinen Onkel, der im April dieses Jahres im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Anfangs habe sich auf der Speisekarte gelegentlich noch ein Fischgericht gefunden, wohl um die Gäste nicht zu überfordern. Doch schon bald war das Angebot rein vegetarisch. Die unkonventionelle Idee habe zwar viel Neugier erzeugt, die Nachfrage sei zunächst aber verhalten geblieben, sagt Johnson.

Doch Walter blieb beharrlich, weil er wusste, dass der große Fleischkonsum kein tragfähiges Zukunftsmodell sein kann, sein Konzept hingegen schon. Und er behielt recht: der Dreiklang aus genussvollem Essen, Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt sowie ökologischem Landbau machte das „Radieschen“ zu einer ersten Adresse für Inselbewohner:innen sowie für Touristinnen und Touristen. In den 1990er Jahren folgte Walter seiner damaligen Frau nach Darmstadt, wo das Paar 1996 ein zweites Restaurant eröffnete. Zwei Jahre später wurde das Insel-„Radieschen“ geschlossen, um sich ganz auf das Lokal in Darmstadt zu konzentrieren. Seither liegt der Fokus allein auf der Speisegaststätte in Eberstadt, in der sich die kreative Küche aus frischen, saisonal und regional erzeugten Zutaten stetig weiterentwickelte – auch über den Restaurantbetrieb hinaus und hinein in Kindergärten, Gesundheitseinrichtungen und eine Berufsschule.

Vegetarsch und Vegan in Darmstadt In Darmstadt haben Vegetarier und Menschen, die einfach Lust auf fleischlose und kreative Küche haben, eine große Auswahl: Neben dem Restaurant „Radieschen“, Reuterallee 37 im südlichen Darmstädter Stadtteil Eberstadt, hat sich seit 2011 das „Mondo Daily“, Grafenstraße 31 in der Innenstadt, etabliert. Die überwiegend vegetarischen Speisen haben meist Bioqualität und sind von libanesischen Einflüssen geprägt. Vegetarische, vegane Speisen in Bioqualität gibt es im „Tibits“ auf dem Alnatura-Campus, Eschollbrücker Straße 65. Seit 2019 betreiben der Biolebensmittelproduzent Alnatura und die Schweizer Gastronomen Rolf Hiltl sowie die Brüder Daniel und Reto Frei dort ein Restaurant für die eigenen Beschäftigten sowie für externe Gäste. Als besonders „veganfreundlich“ wurden jüngst die Darmstädter Mensen des Studierendenwerks von der Tierschutzorganisation PETA ausgezeichnet. Auch sie sind für die Öffentlichkeit zugänglich. mel

Daran hatte auch Erik Johnson seinen Anteil. Schon als Jugendlicher verbrachte er gern und viel Zeit in der „Radieschen“-Küche, schälte, würfelte und hobelte Gemüse aller Art, übte sich in verschiedenen Zubereitungsmethoden sowie im appetitlichen Anrichten der Speisen. Die Leidenschaft fürs Kochen mündete später in die entsprechende Ausbildung. Natürlich im Restaurant des Onkels. Heute bilden der 30-jährige Johnson und seine Geschäftspartnerin Karlak selbst Köchinnen und Köche aus.

Dass die Auszubildenden an der Darmstädter Peter-Behrens-Berufsschule die Zusatzqualifikation „Vegetarische und vegane Küche“ mit IHK-Abschluss machen können, ist das Verdienst von Norbert Walter und Angelika Koerbler. Sie erarbeiteten schon vor etwa 20 Jahren einen Rahmenlehrplan mit dem Ziel, die angehenden Köche und Köchinnen nicht nur mit den handwerklichen Fähigkeiten auszustatten, sondern auch mit umfangreichem Wissen über Ernährungsphysiologie und -ökologie, landwirtschaftliche Anbaumethoden und Biosiegel, Warenkunde, Allergene und Qualitätsmanagement.

„Als sie den Lehrplan erstmals vorstellten, war die Zeit dafür noch nicht reif. Nach mehreren Anläufen hat es die Zusatzqualifikation 2015 in den Wahlpflichtunterricht der Berufsschule geschafft. Obwohl es für die Auszubildenden 140 zusätzliche Unterrichtsstunden bedeutet, ist das Fach sehr beliebt, denn die Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen mit der Qualifikation deutlich“, sagt Johnson. Er und Mitinhaberin Anna Karlak hatten bisher keine Schwierigkeiten, freie Lehrstellen zu besetzen.

Das liege auch daran, dass im inzwischen biozertifizierten „Radieschen“ nicht nur gekocht werde. „Wir wollen unsere Gerichte verstehen, vom Ursprungsprodukt, das direkt vom Acker kommt, bis zum fertigen Gericht, das wir unseren Gästen servieren.“ Aus pflanzlichen Rohstoffen nachgebauten Fleischersatz gibt es im „Radieschen“ ebenso wenig wie vorgefertigte, stark verarbeitete Produkte oder Geschmacksverstärker. Selbst Weizen wurde zugunsten des besser verträglichen Emmer ersetzt. „Viele unserer Gäste sind keine Vegetarier, sondern Menschen, die einfach genussvoll und gesund essen möchten. Produktion, Qualität und Geschmack sind daher die wichtigsten Komponenten“, ist Erik Johnson überzeugt.

Norbert Walter , Gründer des „Radieschens“, ist im April im Alter von 76 Jahren gestorben. © privat