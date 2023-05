Darmstadt 98: Lilien feiern 125 Jahre Fußballhistorie

Lilientram: Anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums hat der SV Darmstadt 98 eine Straßenbahn der Heag mobilo in den Vereinsfarben blau und weiß gestalten lassen. © SV Darmstadt 98

Mit der Gründung des FK Olympia 1898 Darmstadt am 22. Mai 1898 beginnt die Vereinsgeschichte des SV Darmstadt 98.

Strenggenommen ist der am 11. November 1919 gegründete Sportverein Darmstadt 1898 erst etwas mehr als 103 Jahre alt. Dennoch feiern die Darmstädter „Lilien“ am kommenden Montag ihr 125-jähriges Bestehen. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Vereinshistoriker Thomas Spengler, der federführend an einer rund 300-seitigen Vereinschronik arbeitet, die voraussichtlich im Herbst erscheinen wird, kann die Verwirrung aufklären: Denn der 22. Mai 1898 ist das Gründungsdatum des FK Olympia Darmstadt 1898, einer von zwei Vereinen, die 1919 zum SV 98 fusionierten. Der zweite war der SC Darmstadt 1905.

Spengler zufolge waren die Olympianer – neben den Kickern vom Darmstädter FC 1897 – „sicherlich Pioniere des Darmstädter Fußballs“. Aber sie seien nicht die ersten gewesen, denn der Fußball habe „wesentlich früher Einzug in Darmstadt gehalten“, schreibt Spengler in einer siebenteiligen Serie für den Lilienblog des Sportjournalisten Stephan Köhnlein. Die Serie hat Spengler gemeinsam mit Mignon Löffler-Ensgraber, der Enkelin von FK Olympia-Mitbegründer Wilhelm Ensgraber, verfasst. Löffler-Ensgraber hat erst vor kurzem die handschriftlichen Aufzeichnungen ihres Großvaters über seine Kindheit und Jugend entdeckt, in denen er die Anfänge des Fußballs in Darmstadt beschreibt.

Schon Großherzog Ernst Ludwig (1868-1937) berichtete in seinen Erinnerungen über seine Kindheit und Jugend von Engländern, die in Darmstadt einem „richtigen Fußballklub“ angehört hätten. Als einige seiner älteren Schulkameraden, die Gefallen an dem neuen Sport gefunden hatten, in den Klub eintreten wollten, sei dies vom Rektor des Gymnasiums streng verboten worden. Seine Begründung: Fußball wäre doch „ein blutiges Spiel“.

In den 1890er Jahren spielten dann Spengler zufolge einige Darmstädter Jungen regelmäßig Fußball auf dem Schloßgartenplatz. An der Stelle, an der 1905 die Sankt-Elisabeth-Kirche eingeweiht wurde, hätten sie ein Fußballfeld mit 40 Metern Länge abgesteckt. Sie seien allesamt Schüler des Darmstädter Realgymnasiums gewesen „und kickten dort, wann immer sie konnten, bis in die Abendstunden“.

Zu den Kickern vom Schloßgartenplatz zählten vier Jungs mit dem Familiennamen Ensgraber: Friedrich, Karl, Bernhard und Wilhelm. Diese vier waren die Gründer des FK Olympia Darmstadt 1898. Die Gründung des Vereins wurde am 22. Mai 1898 am Schlossgartenplatz vollzogen. Offizieller Gründer war der Vater der vier noch minderjährigen Jungs, Leopold Ensgraber. Karl wurde der 1. Vorsitzende, insgesamt zählte der Verein in seinen Anfängen 13 Mitglieder.

125 Jahre Lilien Der SV Darmstadt 98 feiert Vereinsjubiläum Der SV Darmstadt 98 feiert am kommenden Montag, 22. Mai, 125 Jahre Vereinsgeschichte. Am Schlossgartenplatz in der Nähe des nördlichen Eingangs zum Herrngartens und in unmittelbarer Nähe der St. Elisabeth-Kirche treffen sich um 17 Uhr die Fans der Lilien, um am Gründungsort des ältesten der beiden Ursprungsvereine, des FK Olympia 1898 Darmstadt, die Geburtstagsfeier einzuläuten. Am Gründerhaus des Vereins, Schlossgartenplatz 10, soll um 17.30 Uhr eine Gedenktafel enthüllt werden. Ein gemeinsamer Fußmarsch zum Stadion am Böllenfalltor beginnt dann gegen 18 Uhr. Zur Geburtstagsfeier öffnen die Tore im Stadion am Böllenfalltor um ab 18 Uhr. Der Zugang erfolgt nur über die Südseite an der Stadionkneipe „Lilienschänke“. Der Eintritt ist für Mitglieder des SV 98 gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ebenso kostenfrei, wie für Jugendliche unter 18 Jahren. Nicht-Mitglieder können sich Eintrittskarten für die Feier für fünf Euro online unter www.sv98.de oder vor Ort am Stadioneingang kaufen. Der Verein weist darauf hin, dass es rund um den Schlossgartenplatz und das Stadion am Böllenfalltor so gut wie keine Parkmöglichkeiten gibt und für die Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden sollten. Hinter der Südtribüne des Stadions wird ein vielfältiges Programm beim Vereinsfest geboten. Verkauft werden neben Speisen und Getränken von der aktiven Fanszene der Lilien ein 125 Jahre-Mottoshirt und Cocktails. Die Fan- und Förderabteilung hat Zuckerwatte, Waffeln und Helium-Luftballons im Angebot. Zudem wird es eine „Lilien-Tombola“ zugunsten der Jonathan-Heimes-Stiftung und „Lilienkunst“ von Julian „Deafman“ Bock geben. Auch die Amateursport-Abteilungen werden sich an verschiedenen Ständen präsentieren. Ein Bühnenprogramm mit Grußworten des Präsidiums, des Vereinshistorischen Referats und der Nachkommen der Gründerfamilie sowie einem Auftritt von Alberto Colucci, dem Sänger der Vereinshymne „Die Sonne scheint“ sowie eines Darmstädter Schul-Kinderchor beginnt um 19 Uhr. Lilien-Legenden aus verschiedenen Jahrzehnten sollen auf der Bühne zu Wort kommen. Zudem werden „Lilienkunst“-Objekte versteigert. Die Gruppe „Maladd in de tete“ wird zudem ein Konzert geben und verschiedene Lilien-Lieder vortragen. Das Veranstaltungsende ist gegen 22 Uhr geplant. Fans und Mitglieder ruft der SV98 zudem dazu auf, am Montag „Flagge zu zeigen“ und Fenster sowie Balkone in den Vereinsfarben blau und weiß zu schmücken. jjo

Nach der Fusion mit dem SC Darmstadt am 11. November 1919 wurde unter dem neuen Namen SV Darmstadt 98 Fußball gespielt. Zwei Jahre später bezog der Verein seine Sportstätte am Böllenfalltor. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs machten allerdings eher die Handballer, die Tischtennis- und die Leichtathletikabteilung auf sich aufmerksam.

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde der langjährige Vereinsvorsitzende Karl Hess (1900-1975) wegen seines jüdischen Glaubens aus dem Amt gedrängt. 2017 benannte man den Platz vor dem Eingang zur Böllenfalltorhalle und zum Fußballstadion in „Dr.-Karl-Heß-Platz“ um und es wurde auf Initiative des Fördervereins der Liberalen Synagoge eine Gedenktafel aufgestellt. Ein Jahr später wurde Heß dann von der Mitgliederversammlung des SV 98 posthum zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

1978 stiegen die Lilien zum ersten Mal in die 1. Bundesliga auf. Weil die Spieler weiter ihren Berufen nachgingen, ging das Team als die „Feierabendfußballer“ in die Fußballhistorie ein. Nach einer Saison erfolgte prompt der Abstieg in die 2. Liga. 1981 schaffte der SV 98 zum zweiten Mal den Aufstieg, stieg ebenfalls nach einer Saison wieder ab und spielte schließlich nur noch viertklassig.

2008 musste der Verein wegen Forderungen der Finanzbehörden ein Insolvenzverfahren einleiten. Durch zahlreiche Solidaritäts- und Spendenaktionen konnte die Lizenz jedoch für die anstehende Regionalliga-Saison beantragt und die Insolvenz abgewendet werden.

Nur dank eines Lizenzentzugs der Offenbacher Kickers blieben die Lilien 2013 in der 3. Liga, schafften 2014 gegen Arminia Bielefeld erst den Aufstieg in die 2. und ein Jahr später den sensationellen Durchmarsch in die 1. Liga. Nach zwei Spielzeiten ging es dann 2017 zurück in die 2. Liga. Am Freitagabend machten sie nun den vierten Aufstieg perfekt.

Die Mannschaft des FK Olympia Darmstadt 1898 um das Jahr 1905 © Vereinshistorisches Referat des

Wiege der Lilien: Am Schlossgartenplatz wurde der Vorläuferverein FK Olympia Darstadt am 22. Mai 1898 gegründet. © Jens Joachim

Lilienfieber: Graffiti an einer Mauer an der Nieder-Ramstädter Straße unweit des Böllenfalltor-Stadions. © Jens Joachim

Motivator: An der Böllenfalltorhalle wird an den 2016 verstorbenen Jonathan „Johnny“ Heimes erinnert. © Jens Joachim

Thomas Spengler leitet im Ehrenamt das Vereinshistorische Referat des SV Darmstadt 98. © privat

Mignon Löffler- Ensgraber ist die Enkelin von FK Olympia-Mitbegründer Wilhelm Ensgraber. © privat