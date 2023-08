Darmstadt 98: Fanbetreuung im Zeichen der Lilie

Die beiden Sozialarbeiter Nicolai Würtz (li.) und Bernd Kaufmann vom Darmstädter Fanprojekt im Treff an der Erbacher Straße. © Peter Jülich

Nicolai Würtz und Bernd Kaufmann vom Fanprojekt Darmstadt kümmern sich um die Anhängerinnen und Anhänger von Bundesliga-Wiederaufsteiger SV Darmstadt 98.

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt und dem Hessen-Derby am nächsten Sonntag zwischen der Frankfurter Eintracht und Bundesliga-Wiederaufsteiger SV Darmstadt 98 ist es im Darmstädter Fantreff an der Erbacher Straße noch ziemlich ruhig. Das wird sich diese Woche aber sicher noch ändern. Auch bei den beiden Sozialarbeitern Nicolai „Nico“ Würtz und Bernd Kaufmann ist die Vorfreude groß. dass die Darmstädter Lilien zum fünften Mal in ihrer 125-jährigen Vereinsgeschichte in der höchsten Liga im deutschen Fußball spielen werden.

Der 36-jährige Würtz und der ein Jahr ältere Kaufmann arbeiten seit sieben Jahren im Darmstädter Fanprojekt. Projektleiterin Jana Spengler befindet sich gerade in Elternzeit. Zum Team zählen noch weitere Teilzeitkräfte und Studierende, die im Fantreff ein Praktikum absolvieren.

Entstanden ist das Fanprojekt im April 2002. In den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten hat es sich nach den Worten von Würtz und Kaufmann als „festen institutionellen Bestandteil in der Darmstädter Fanszene etabliert“. Mitgründer und erster Leiter des Projekts war der bereits 2004 verstorbene Andreas Gompf. Zu seinen Ehren veranstalten das Fanprojekt und die Fan- und Förderabteilung des SV 98 sowie die aktiven Fangruppen der Südtribüne und der Gegengerade in der Winterpause ein Hallenturnier. Im Fantreff wird gekickert, Darts gespielt oder es werden Filme geschaut. Zudem gibt es im Treff an der Erbacher Straße Vorträge, Workshops und eine kleine Bibliothek mit Büchern und Fußball-Zeitschriften. Dort werden auch Fahnen bemalt oder geflickt und Choreografien für die Stadiontribünen entwickelt.

Träger des Fanprojekts in Darmstadt ist der Internationale Bund Südwest, ein großer Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit. Bundesweit gibt es derzeit nach Angaben der Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt 68 Projekte an 61 Standorten. In Frankfurt kümmern sich der Trägerverein Frankfurter Fanprojekt und die Sportjugend Frankfurt in zwei Projekten um die Fans der Frankfurter Eintracht und des FSV Frankfurt.

In Darmstadt sind Würtz und Kaufmann in der Regel jeweils eine Stunde vor und nach dem Spiel am Fancontainer vor dem F-Block hinter der Südtribüne im Stadion ansprechbar. Zudem sind Teammitglieder des Projekts bei jedem Auswärtsspiel dabei.

Aufgaben und Ziele Das Fan-Projekt Darmstadt fungiert als Anlauf- und Kontaktstelle für alle Fans der Darmstädter Lilien sowie andere Interessierte. Bei Konflikten mit der Polizei und Ordnungskräften agieren die Fanbetreuerinnen und -betreuer vermittelnd. Zugleich wollen sie Vorurteile gegenüber Fußballfans abbauen und begleiten sie zu Heim- und Auswärtsspielen des SV Darmstadt 98. Hilfe und Unterstützung gibt es für die Fans bei der Planung und Durchführung von Aktionen und Choreografien im Stadion und anderen Veranstaltungen sowie auch bei Schwierigkeiten abseits des Fußballs. Der Fantreff , Erbacher Straße 1, ist dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr sowie nach den Samstags-Heimspielen eine Stunde nach Abpfiff für etwa zwei Stunden geöffnet. jjo

Würtz und Kaufmann sagen, sie verstünden sich als „Vertrauenspersonen“ vor allem der zwölf- bis 27-jährigen Fans. Bei Konflikten versuchten sie, vermittelnd und deeskalierend zu agieren. Ein Zeugnisverweigerungsrecht steht ihnen aber nicht zu. Im Fantreff und in Gesprächen werden auch Vorkommnisse wie etwa eine Steinwurfattacke auf einen Bus oder Prügeleien zwischen Eintracht- und Lilien-Anhängern in Frankfurt und Südhessen aufgearbeitet.

Die beiden Sozialarbeiter richten dabei nach eigenen Angaben immer wieder den Appell an die Jugendlichen, nicht gewalttätig zu werden und vor allem keine unbeteiligten Personen zu gefährden. Immer wieder werden von den Sozialarbeitern auch Themen wie das illegale Besprühen von Hauswänden oder das Abbrennen von Pyrotechnik in Stadien angesprochen.

Die Arbeit des Darmstädter Fanprojekts wird zur Hälfte von der Deutschen Fußball Liga (DFL) sowie etwa zu je einem Viertel vom Land Hessen und der Stadt Darmstadt finanziert. Rund 195 000 Euro stehen jährlich dafür zur Verfügung. Das Team kooperiert auch mit den Jugendämtern, dem Sportamt der Stadt, der Stadtjugendpflege, der Jugendberufshilfe oder der Jugendgerichtshilfe.

Würtz und Kaufmann berichten, dass nach der Pandemiephase auch die aufsuchende Jugendarbeit wieder intensiviert worden sei. Neben der klassischen Fanarbeit ist das Team seit zwei Jahren mit dem „Lernort Stadion“ in Darmstadt vertreten. Im Bölle werden für Schulklassen Workshops zu den Themen Diskriminierung und Teambuilding angeboten. Diese beinhalten zum Abschluss auch jeweils eine Stadionführung. Und auch hier gilt: Die neue Bundesligasaison kann beginnen und das – je nach Vorliebe der Fans – im Zeichen der Lilie in blau und weiß oder mit dem Adler auf der Brust in den Farben schwarz, weiß und rot.

Nico Würtz hat Sozialarbeit und Soziologie studiert. © Peter Jülich

Sozialarbeiter Bernd Kaufmann arbeitet wie Würtz seit sieben Jahren im Darmstädter Fanprojekt. © Peter Jülich