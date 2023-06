Darmstadt: 450 Jahre Jagdschloss Kranichstein

Darmstadt

Der Bund, das Land Hessen und die Stadt unterstützen die geplante Sanierung mit acht Millionen Euro. Und der scheidende OB bringt eine alte Flinte als Geschenk zum Festakt mit.

Der Bund, das Land Hessen und die Stadt Darmstadt werden die anstehende Sanierung des Jagdschlosses Kranichstein mit acht Millionen Euro unterstützen. Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) teilte am Mittwochabend beim Festakt anlässlich des 450-jährigen Bestehens des Jagdschlosses mit, dass der Bund vier Millionen Euro und das Land zwei Millionen Euro für die geplanten Arbeiten bereitstellen werden. Onno Faller, die zum einen das Museum des Jagdschlosses und das Bioversum leitet und zum anderen Geschäftsführerin der Stiftung Hessischer Jägerhof ist, in deren Besitz sich die Anlage befindet, sagte, sie gehe davon aus, dass sich nach der Entscheidung des Landes auch die Stadt mit weiteren zwei Millionen Euro an dem Vorhaben beteiligen werde.

Mit der Sanierung wurde bereits das renommierte Darmstädter Architekturbüro Rittmannsperger beauftragt. Die Architektinnen und Architekten des Büros arbeiten seit mehr als 50 Jahren in der Denkmalpflege. In Darmstadt war das Büro von Hans Rittmannsperger etwa für die Sanierungen des Hauses Olbrich auf der Mathildenhöhe, des Kollegiengebäudes am Luisenplatz, des Alten Hauptgebäudes der Technischen Universität, des Alten Amts- und Landgerichtsgebäudes sowie für die Sanierung des Prettlackschen Gartenhauses im Prinz-Georg-Garten zuständig,

Von 2013 bis 2014 benötigte schon das Hotel im Jagdschloss Kranichstein nach einem Pächterwechsel eine Sanierung aller Nutzungsbereiche sowie eine Erweiterung der Hotelkapazitäten um 20 auf 35 Hotelzimmer. Die Erweiterung war nur im Bereich des denkmalgeschützten Parks in Form eines Neubaus möglich, der ebenfalls nach den Plänen des Architekturbüros erfolgte.

DAS JAGDSCHLOSS Das um 1580 erbaute Jagdschloss Kranichstein mit seinem idyllischen Park liegt innerhalb einer malerisch gestalteten Jagdlandschaft mit Wäldern, Wiesen und Teichen. Das Museum im Jagdschloss kann freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Gezeigt werden das höfische Leben im Schloss sowie Objekte, die die herrschaftliche Jagd lebendig werden lassen. jjo https://jagdschloss-kranichstein.de

Nach Angaben von Museumsleiterin Faller und Architekt Rittmannsperger sollen in diesem Jahr zunächst die Planungen für die Sanierung und die Modernisierung der Ausstellungsräume erarbeitet werden.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bezeichnete das Bautenensemble am Mittwochabend als „eines der schönsten Jagdschlösser Deutschlands“ und als ein „einzigartiges Zeugnis hessischer Landesgeschichte“.

Darmstadts scheidender OB Jochen Partsch (Grüne) überreichte Museumsleiterin Faller als Geschenk für die Waffensammlung aus dem Bestand des städtischen Ordnungsamts ein Winchester-Repetiergewehr, das 1969 anlässlich des 50. Todestags des US-amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt hergestellt wurde.