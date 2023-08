Dadiliner steuert weitere Haltestellen in Darmstadt an

Von: Jens Joachim

Die Elektrobusse auf Abruf, die in fünf Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg unterwegs sind, fahren auch einige Haltestellen in Darmstadt an. © Dadina

Die On-Demand-Minivans fahren aus dem Landkreis nun öfter nach Darmstadt. Der SPD-Politiker Kaffenberger regt an, den Heinerliner bis nach Roßdorf und Mühltal fahren zu lassen.

Die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina) und das Darmstädter Verkehrsunternehmen Heag mobilo wollen ihre beiden On-Demand-Angebote Dadiliner und Heinerliner besser miteinander verknüpfen, um sie attraktiver zu machen. Mit einer App oder telefonisch können Fahrten mit den elektrisch betriebenen kleinen Shuttlebussen, die bis zu sieben Sitzplätze haben, bestellt werden. Wie viele Personen bei einer Fahrt mitfahren, hängt davon ab, ob mehrere Personen etwa zur gleichen Zeit dieselbe oder eine ähnliche Route gebucht haben, was variieren kann. Derzeit nutzen laut einer Mitteilung der Dadina und Heag mobilo rund 11 000 Fahrgäste die beiden Angebote in Darmstadt sowie in Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim, Pfungstadt und Babenhausen und im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Die Dadiliner-Busse fahren neuerdings weitere Haltestellen in Darmstadt an, damit Fahrgäste aus dem Landkreis dort noch bequemer und flexibler andere Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen können. Andererseits kommen Fahrgäste aus Darmstadt noch einfacher in die vom Dadiliner angefahrenen Kommunen im Landkreis.

Im Darmstädter Stadtteil Arheilgen halten die Dadiliner nun an der Haltestelle Dreieichweg sowie am Arheilger Bahnhof, wo Fahrgäste auf Busse oder die S-Bahn in Richtung Frankfurt und den Darmstädter Hauptbahnhof umsteigen können.

Zudem fahren die Dadiliner nun auch die Haltestellen „Darmstadt Windmühle“ am Darmstädter Hauptbahnhof sowie die Haltestelle an der Wartehalle in Darmstadt-Eberstadt an. Es besteht dort jeweils die Möglichkeit, entweder mit Bussen oder Straßenbahnen in Richtung der Darmstädter Innenstadt oder in Richtung Bergstraße weiterzufahren.

Wie bisher schon fahren die Dadiliner den Bahnhof im nördlichsten Darmstädter Stadtteil Wixhausen und den Bahnhof im südlichen Stadtteil Eberstadt an, wo Anschlussverbindungen zu Zügen der Main-Neckar-Bahn und der Pfungstadtbahn bestehen. Auch der Heinerliner, der im gesamten Darmstädter Stadtgebiet unterwegs ist, kann an allen Haltestellen in Darmstadt angefordert werden.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Bijan Kaffenberger hat indes angeregt, das Angebot des Heinerliners nach Roßdorf und Mühltal auszuweiten, um die Attraktivität des On-Demand-Angebots zu steigern.