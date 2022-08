Caritasverband Darmstadt verzeichnet immer mehr Hilfebedürftige

Von: Annette Schlegl

Hoch die Tassen auf 100 Jahre Caritasverband Darmstadt: Pflegedienstleiterin Victoria Kees (li.), Caritasdirektorin Stefanie Rhein und Direktor Winfried Hoffmann. © Renate Hoyer

Der Caritasverband Darmstadt besteht seit genau 100 Jahren. Immer mehr Hilfesuchende, aber zu wenig Personal – das ist aktuell das größte Problem der Organisation.

Genau 100 Jahre ist es jetzt her, dass Hilfeleistungen für Menschen in sozialen Notlagen in Darmstadt professionalisiert wurden: Studentenseelsorger Wilhelm Schleußner gründete am 3. August 1922 den Caritasverband Darmstadt. Ein Jahrhundert später sind die Herausforderungen für die Menschen ähnlich wie damals: rasant steigende Geldentwertung, Not wegen hoher Kosten, Armut im Alter. Und die Aufgaben werden für den Verband in Zukunft nicht weniger, blickt Caritasdirektorin Stefanie Rhein voraus.

Jenseits der Jubelarien zum 100-jährigen Jubiläum – wie schaut der Caritasverband Darmstadt in die Zukunft? Sie habe größte Sorge um die Pflege, sagt die Direktorin. Es sei eine riesige Herausforderung, Personal zu gewinnen, das in der Pflege tätig wird. In diesem Bereich seien im Verband die meisten Beschäftigten tätig, gefolgt von den Mitarbeiter:innen in der Psychiatrie und in der Suchthilfe. Die Frühberatung für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt sei auf fünf Angebote angewachsen – trotzdem gebe es noch eine Warteliste von eineinhalb Jahren. Auch im Bereich soziale Arbeit sei es für den Caritasverband Darmstadt äußerst schwierig, Stellen zu besetzen.

Die Pandemie habe Menschen zur Caritas geführt, „die vorher nicht bei uns waren“. Sie suchen den Kontakt zur Schuldnerberatung, zur psychosozialen Beratungsstelle oder zur Suchtberatung. Außerdem kommen Fluchtfamilien, größtenteils aus der Ukraine und zum Teil mit traumatisierten Kindern, in der Frühberatungsstelle an. Die Nachfrage nach hauswirtschaftlicher Versorgung steige stetig. „Viele wollen im Alter so lange wie möglich zu Hause bleiben, aber die Angehörigen wohnen oft weit weg“, erklärt Caritasdirektor Winfried Hofmann. Für all das benötige man Personal.

Gleichzeitig geben Kommunen und Landkreise laut Stefanie Rhein immer weniger Zuschüsse. Und es werden wohl Leistungen gekürzt werden, die keine Pflichtleistungen in der freien Wohlfahrtspflege sind. Auf längere Sicht werde die Kirchensteuer rückläufig sein – was auch den Darmstädter Caritasverband als katholische Einrichtung treffen werde. „Die allgemeine Lebensberatung ist zum Beispiel ein rein kirchensteuerfinanzierter Dienst für Menschen in Krisensituationen. Dafür gibt es keine staatliche Stelle, aber das machen wir als Caritas“, sagt Rhein.

1200 Mitarbeiter:innen beschäftigt der Caritasverband Darmstadt, der nicht nur in der Stadt Darmstadt tätig ist, sondern auch den Landkreis Darmstadt-Dieburg, den Odenwaldkreis und den Kreis Bergstraße mit einschließt. Sie erhalten Tariflohn – „und zwar schon immer“ –, haben eine zusätzliche Rentenversicherung. Und trotzdem sei es schwer, Fachkräfte zu finden, erklärt Hofmann. Deshalb habe der Verband aktuell für einen fünfstelligen Betrag eine Kampagne aufgesetzt. „Viele Menschen brauchen uns, aber wir haben nicht genug Personal.“