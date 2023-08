Das Böllenfalltor in Darmstadt ist ein Stadion mit Geschichte

Von: Jacob von Sass

Im Böllenfalltor trägt der Drittligist SV Darmstadt 98 seine Heimspiele aus. Doch was hat die frisch umgebaute Arena überhaupt so zu bieten?

Darmstadt – Mit der Liebe zum Fußball verbinden die meistens Menschen nicht nur die Leidenschaft für einen bestimmten Verein, sondern oft auch die Faszination für das Stadionerlebnis. Ähnlich wird es vielen Fans des SV Darmstadt 98 mit dem Böllenfalltor gehen. Seit 1921 tragen die Lilien hier ihre Heimspiele aus und auch in der kommenden Drittligasaison kicken sie auf dem Rasen des Böllenfalltors. Der Eigentümer des Stadions ist aber die Stadt Darmstadt.

Eröffnung 1921 Letzter Umbau 2018-2023 Zuschauerplätze 17.800 Adresse Nieder-Ramstädter-Straße 170, 64285 Darmstadt Ansässiger Verein SV Darmstadt 98

Warum trägt das Böllenfalltor in Darmstadt überhaupt seinen Namen?

Seinen Namen hat das Böllenfalltor-Stadion dem südhessischen Begriff „Böllen“ oder „Bellen“ zu verdanken. Übersetzt heißt das einfach nur „Pappeln“. Schon lange wachsen die Bäume in der Nähe der Arena und auch noch heute sind sie an der Nordseite zu finden. 2014 verkaufte die Stadt Darmstadt die Namensrechte des Böllenfalltor an den Chemie- und Pharmakonzern Merck. Seitdem heißt es mit einer kleinen Ausnahme offiziell Merck-Stadion am Böllenfalltor und das soll auch noch bis zum Jahr 2028 so bleiben.

Im Dezember 2022 wurde das umgebaute Böllenfalltor vom SV Darmstadt 98 eingeweiht. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Wie erreiche ich das Merck-Stadion am Böllenfalltor am einfachsten?

Die Anreise für ein Heimspiel der Lilien oder einer anderen Veranstaltung am Böllenfalltor ist laut SV Darmstadt 98 eigentlich mit allen Verkehrsmitteln möglich. Zwar wird ausdrücklich die Anreise mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad empfohlen, dennoch ist sie auch mit dem eigenen Auto machbar.

Aus Richtung Frankfurt/Mannheim: Stadionbesucher nehmen die A5 oder A67 in Richtung Darmstadt. Am Darmstädter Kreuz auf die B672 in Richtung Darmstadt-Stadtmitte, Stadion wechseln. Ab da an der Beschilderung Darmstadt-Stadtmitte, Stadion folgen.

Das Böllenfalltor ist also aus allen Richtungen gut erreichbar. Direktes Parken beim Stadion ist allerdings nur schwer möglich, weshalb sich Anreisende mit dem Auto vorher gut über Parkmöglichkeiten informieren sollten.

Wo kann ich mein Auto am besten parken?

Da ausdrücklich die Anreise mit dem ÖPNV oder Fahrrad empfohlen wird, gibt es auch keine ausgewiesenen Parkplätze am Böllenfalltor. Dennoch befinden sich in der Nähe der Arena vier Parkplätze, von denen man entweder zum Böllenfalltor-Stadion laufen oder auch Bus oder Bahn nehmen kann. So gibt es den Parkplatz Marienplatz in der Hügelstraße 49. Hier bezahlen Stadionbesucher 1,50 Euro für fünf Stunden Parken. Die Parkplätze am Nordbad in der Alsfelder Straße und Marburger Straße sind dagegen sogar kostenfrei.

Der Blick auf eine der umgebauten Haupttribünen des Böllenfalltor. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

In den beiden Parkhäusern Darmstadion an der Alexanderstraße und Luisencenter am Luisenplatz 3 müssen Gäste allerdings wieder 2,40 Euro für jede angefangene Stunde zahlen. Von hier aus lohnt es sich am besten, mit Bus oder Straßenbahn zum Merck-Stadion am Böllenfalltor zu fahren.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Böllenfalltor?

Die Anfahrt zum Böllenfalltor-Stadion ist laut SV Darmstadt 98 am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Aber auch eine Radtour zur Arena ist laut des Vereins eine gute Option, um zur Heimspielstätte der Lilien zu gelangen.

Straßenbahn: Ab der Haltestelle „Berliner Allee“ in der Nähe des Hauptbahnhofs können Besucher am besten die Linien zwei und neun nehmen. Zu Spieltagen fahren sie circa alle 7,5 Minuten. Gästefans werden gebeten, am Haltepunkt „Hochschulstadion“ auszusteigen. Alle anderen dürfen bis zum Halt „Böllenfalltor“ fahren.

Den kürzesten Fußweg zum Böllenfalltor haben Besucher also, wenn sie mit dem Fahrrad zum Heimspiel der Lilien oder einer anderen Veranstaltung anreisen.

Welche Restaurants oder Imbisse gibt es im und um das Böllenfalltor-Stadion?

Wie fast in jedem Stadion in Deutschland können Fußballfans auch hier die klassische Stadionwurst und ein kühles Bier an den Ständen im und um das Böllenfalltor erwerben. Eine Besonderheit ist die „Lilienschänke“ direkt am Stadion, die jeden Tag bis auf montags von 17 bis 23 Uhr geöffnet ist. Hier werden selbstverständlich alle Spiele von SV Darmstadt 98 übertragen und es gibt gutbürgerliche Küche. So unter anderem Schnitzel, Bürger und Steaks. Aber auch für Vegetarier gibt es ein Angebot.

Ebenfalls in der Nähe des Stadions befindet sich das Restaurant „Bölle“. Von hier sind es nur 16 Minuten zu Fuß zum Böllenfalltor und mit 4,3 Sternen hat das Restaurant eine gute Google-Bewertung. Hier vor Ort wird sowohl deutsche Küche, als auch Pizza an die Gäste serviert. (Jakob von Sass)