Giftanschlag an der TU Darmstadt: Beschuldigte legt Geständnis ab

Eine 33-jährige frühere Studentin der Technischen Universität Darmstadt aus Mainz hat den Giftanschlag im Institut für Materialwissenschaften auf dem Campus Lichtwiese der TU im August 2021 gestanden, bestreitet aber eine Tötungsabsicht.

Im Sicherungsverfahren wegen des Giftanschlags in einem Gebäude der Technischen Universität (TU) Darmstadt auf dem Campus Lichtwiese der TU hat die Beschuldigte am Dienstag ihr Schweigen gebrochen und ein Geständnis abgelegt. Die 33-jährige frühere Studentin der Materialwissenschaften hatte bislang zu den Vorwürfen geschwiegen.

Die Frau ließ über ihren Verteidiger Björn Seelbach eine Einlassung zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft verlesen. Sie habe zwar in dem Institutsgebäude der TU an der Alarich-Weiss-Straße Chemikalien in Getränke gemischt, jedoch niemanden töten wollen.

Giftanschlag in Gebäude der TU Darmstadt: Beschuldigte legt Geständnis ab

Rechtsanwalt Seelbach sagte, seine Mandantin habe im Sommer 2021 ihre Wohnung in Mainz zunehmend gemieden, weil sie sich von anderen Menschen „ausspioniert, verfolgt und bedroht gefühlt“ habe. Ihren vermeintlichen „Verfolgern“ an der TU habe sie „eine Lektion erteilen“ wollen.

Sie sei davon ausgegangen, dass eine Einnahme des in der Giftmischung verwendeten Bromanilins keine lebensbedrohliche Gefahr darstelle. Seine Mandantin habe „keinesfalls die Absicht gehabt“, Menschen zu töten oder dauerhaft zu schädigen, sagte der Rechtsanwalt.

Verfahren in Darmstadt: Beschuldigte leidet an paranoider Schizophrenie

Sieben Menschen, die unterschiedliche Getränke zu sich genommen hatten, die mit einer Chemikalienmischung kontaminiert waren, mussten am 23. August vorigen Jahres wegen Vergiftungssymptomen behandelt werden. Ein Mann schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Bei dem Giftanschlag auf Angehörige der TU waren nach Angaben von Gutachtern sechs verschiedene Chemikalien verwendet worden und in Wassertanks von Kaffeemaschinen, in H-Milch und Honig gefüllt.

Sie habe sich mit ihrer Aussage „einen großen Dienst erweisen“, kommentierte der Vorsitzende Richter Volker Wagner die Einlassung der Beschuldigten. Ein Gutachter geht davon aus, dass die Frau an einer paranoiden Schizophrenie leidet und zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war.

Giftanschlag an Uni in Darmstadt: Verfahren endet früher

Erstmeldung vom 24.11.2022, 18.15 Uhr: Das Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Darmstadt gegen eine 33-jährige frühere Studentin der Technischen Universität (TU) Darmstadt wegen versuchten Mordes wird schon vor Weihnachten enden. Das hat der Vorsitzende Richter Volker Wagner am Dienstag zum Abschluss des sechsten Verhandlungstags angekündigt. Ursprünglich waren Verhandlungstermine bis Anfang Februar angesetzt worden.

Der 33-jährigen Mainzerin wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor. Bei der Tat am 23. August 2021 hatten sieben Mitglieder der TU Vergiftungserscheinungen gezeigt. Ein Mann schwebte zeitweise in Lebensgefahr. In Milchtüten, Wasserbehältern und Lebensmitteln war eine toxische Substanz nachgewiesen worden. Die Staatsanwaltschaft fordert, die Beschuldigte wegen einer paranoiden Schizophrenie in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen.

Giftanschlag in Gebäude der TU Darmstadt: Beschuldigte kaufte Dietrich-Set

Ein Psychiater sagte am Dienstag, 22. November, aus, die Beschuldigte habe ihm gesagt, sie habe „mit der Sache nichts zu tun“. Das Gericht schaute sich am Dienstag Video-, Bild- und Audiodateien an, die von der Festplatte eines Computers der Beschuldigten stammen.

Offenbar hatte sie monatelang zig Namensschilder an Türen, Klingeln und Briefkästen abfotografiert, sich ein Dietrich-Set gekauft und recherchiert, wie man in Gebäude einbrechen kann, deren Türen mit Transpondern verschlossen sind, Schlösser, die auch an der TU eingebaut sind.