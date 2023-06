Bebauungsplan für Besucherzentrum auf der Mathildenhöhe

Von: Jens Joachim

Blick gen Westen: Östlich des Ausstellungsgebäudes und des Hochzeitsturms soll nach einem Entwurf des östereichischen Architekturbüros Marte-Marte auf dem Osthang der Mathildenhöhe am Olbrichweg das neue Besucherzentrum errichtet werden. © Marte-Marte Architekten

Die Stadt Darmstadt will im Zuge der geplanten Bebauung auf dem Osthang der Mathildenhöhe mehr Grün- und Freiflächen realisieren.

Im Zuge des geplanten Baus des Besucherzentrums auf dem Osthang der Mathildenhöhe will die Stadt möglichst viele Bäume auf dem Areal am Olbrichweg erhalten. Der Magistrat hat nun die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Besucherzentrum für die Unesco-Welterbestätte beschlossen. Voraussetzung für die Aufnahme der Mathildenhöhe in die Welterbeliste der Unesco war laut einer Mitteilung der Stadt die Verlegung des Baus aus der Kern- in die sogenannte Pufferzone der Welterbestätte. Der ursprünglich geplante Standort, der sich auch an einer früheren Bebauung des Geländes orientiert hatte und näher am Ausstellungsgebäude lag, entsprach jedoch nicht den Forderungen der Beraterorganisation der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation.

Der nun durch den Magistrat gefasste Aufstellungsbeschluss bilde den ersten erforderlichen Schritt für die Änderung des Bebauungsplans, um das Besucherzentrum weiter östlich zu errichten. Das veränderte Konzept für den Baukörper hatten Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) und Stefan Marte, der Mitgründer des österreichischen Architekturbüros Marte-Marte, am 9. Mai im Rahmen einer Informationsveranstaltung mehr als einhundert Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. „Durch die Verschiebung des Besucherzentrums können wir den Osthang neu definieren, als attraktive Freifläche gestalten und zugleich die Erwartungen der Unesco an das Vermittlungsprogramm unserer Welterbestätte erfüllen“, so Partsch. Auch solle „an der weiteren kulturellen Nutzung des Osthangs, in reduzierter Form, festgehalten werden“.

Der östliche Hang der Mathildenhöhe wird seit 2015 als „moderne Experimentierfläche im Spiegel der geschichtsreichen Künstlerkolonie“ genutzt. Seit vergangenem Jahr existiert der Verein OHA, der das Veranstaltungsprogramm zusammenstellt. Noch bis Sonntagabend, 25. Juni, ist dort eine Fotoausstellung von Linda Engel zu sehen. Mehr Infos: www.osthang.de

Blick gen Osten: Auf dem Osthang der Mathildenhöhe (li.) stehen etliche Bäume. Die Fläche nutzt der Verein OHA für verschiedene Veranstaltungen. Auf dem Olbrichweg halten auch die Shuttlebusse, die von der Innenstadt zur Welterbestätte pendeln. © Jens Joachim