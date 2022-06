Baustelle am Darmstädter Kreuz: Sperrungen wegen Brückenbau

Das Zentralbauwerk am Darmstädter Kreuz bekommt eine außergewöhnliche Form: die sogenannte Darmstädter Welle.

Darmstadt

Die Erneuerung von vier Brücken über die A 5 und die A 67 geht weiter. Das bedeutet Sperrungen und Umleitungen, wenn das nördliche Zentralbauwerk verschoben wird.

Der Neubau der vier Brücken im Kreuzungsbereich der Autobahnen 5 und 67 am Darmstädter Kreuz wird fortgeführt. Deshalb wird von Mittwoch, 15. Juni, 22 Uhr, bis Donnerstag, 16. Juni, 16 Uhr, die A67 am Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Pfungstadt gesperrt. Das teilte die Betreiberin, die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, mit.

Zudem wird am Sonntag, 19. Juni, von 6 bis 16 Uhr sowohl in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Pfungstadt als auch in Fahrtrichtung Mannheim ab dem Dreieck Darmstadt die Fahrbahn gesperrt. Die A5 Richtung Basel/Heidelberg bleibt durchgehend befahrbar.

Während der Arbeiten stehen Umleitungsstrecken zur Verfügung.

Im Zeitraum dieser Arbeiten stehen folgende Umleitungsstrecken zur Verfügung:

Vollsperrung der A 67, FR Frankfurt ab AS Pfungstadt: Ausfahrt an der Anschlussstelle (AS) Pfungstadt auf die B426 zur Parallelautobahn A 5 auf die AS Eberstadt

Ausfahrt an der Anschlussstelle (AS) Pfungstadt auf die B426 zur Parallelautobahn A 5 auf die AS Eberstadt Vollsperrung der A 67 FR Mannheim ab Dreieck Darmstadt:

ab dem Darmstädter Dreieck: in Richtung Darmstadt fahren danach wenden und zurück auf die A 672 / A 67 in FR Süden

ab der Anschlussstelle (AS) Langen / Mörfelden: über die B 486 und B 44 bis zur AS Groß-Gerau auf die A 67 zum Darmstädter Kreuz

großräumig ab dem Frankfurter Kreuz auf die A 3 in Richtung Köln, dann über das Mönchhof-Dreieck auf die A 67 zum Darmstädter Kreuz

ab AS Weiterstadt: über B 42 bis zur AS Büttelborn

Die Brücken müssen erneuert werden, weil sie nicht mehr tragfähig waren. Bei den gesamten, 96 Millionen Euro teuren Arbeiten, die voraussichtlich bis Ende 2024 andauern werden, werden die vier Bauwerke – Nordrampe, Südrampe und die zwei Teile des Zentralbauwerks – durch Neubauten ersetzt. Bereits im April hatten Arbeiten an der Nordrampe stattgefunden. Der Zustand des 138 Meter langen Bauwerks von 1966, das mit zwei Streifen über die A67 führt, war laut Autobahnbetreiberin am kritischsten. Deswegen wurde die Brücke im Jahr 2020 gesperrt.

Nach den Arbeiten an der Nordrampe im April folgt in der nächsten Woche die zweite Phase des Verschubs des Zentralbauwerks Nord über die A67, bis die Brücke ihren finalen Platz eingenommen hat, wie es hieß. Auch soll die Lage der Brücke vermessen werden, und es sollen Schutzgerüste für weitere Arbeiten vervollständigt werden. Dadurch könne der Verkehr während der Arbeiten ungefährdet darunter durchfließen.

Der letzte Abschnitt der Nordrampe soll dann voraussichtlich Mitte Juli verschoben werden.