Anschwimmen im Woog: Freibäder in Südhessen öffnen

Trotz kühlen Temperaturen: Die Woogsfreunde Darmstadt rufen zum Anschwimmen und feiern 50-jähriges Jubiläum. Auch die Freibäder in der Region öffnen in diesen Tagen.

Brrrrrrr - kalt! An diesem Sonntag findet das traditionelle Anschwimmen im Darmstädter Badesee Großer Woog statt und läutet die Badesaison ein – auch andernorts öffnen die Schwimmbäder. Trotz kühler Temperaturen und Aussichten auf Regen lassen sich die Woogsfreunde dieses Event nicht nehmen. Dieses Jahr ist es ein besonderes Anschwimmen: Der Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen.

Hervorgegangen ist der Verein 1973 aus dem Protest gegen den geplanten Bau einer beheizten Wanne im Naturbadesee. Mehr als hundert aufgebrachte Freund:innen des Sees kamen zu einer Bürgerversammlung, es folgte der reinste „Pressekrieg“ von Gegnern und Befürwortern der städtischen Pläne, auf einer Fläche von 3800 Quadratmetern im Woog ein Schwimmleistungszentrums zu bauen, wie es in der Historie des Vereins heißt. Auf Einladung von Ursula Fuchs-Diefenbach, der Sprecherin einer Frauenschwimmgruppe, die sich „Die Quallen“ nannte, und unterstützt von Mitgliedern des Altherrenschwimmclubs „Die Schlammbeißer“ formierte sich am 7. Juni 1973 in der Gaststätte Bockshaut die Bürgerinitiative zur Erhaltung und Pflege des Woogs als Naturbadesee.

„Dann ging alles sehr schnell“, schreibt der heutige Vereinsvorsitzende Reinhard Cuny. Schon wenige Tage später verabschiedeten sich SPD, CDU und FDP von ihrem Beschluss und schlugen vor, das DSW-Schwimmleistungszentrum nicht in den Woog zu bauen, sondern es im Bürgerpark Nord zu errichten. Das Zentrum fand seinen Platz dann auch neben dem Nordbad.

Freibäder in Südhessen

Anschwimmen im Woog, Landgraf-Georg-Straße 121, ist am Sonntag um 14 Uhr. Außerdem öffnen in Darmstadt das Mühltalbad und das Arheilger Mühlchen, das wegen der derzeit laufenden Entschlammung vorerst nur werktags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr zugänglich ist. Auch die Freibäder in Stockstadt und Riedstadt-Goddelau öffnen am Sonntag.

Am Montag, 15. Mai, öffnen dann die Freibäder in Rüsselsheim, Reinheim und in Trebur, am 18. Mai das Freibad Babenhausen und am 27. Mai das in Roßdorf.

Bereits geöffnet sind die Bäder in Schaafheim, Seeheim-Jugenheim, Ober-Ramstadt, Traisa, Mörfelden-Walldorf und Crumstadt. Geschlossen bleiben die in Dieburg und Groß-Gerau . cka

