„Alarmierende“ Trockenheit in Darmstadt und Umgebung

Aquapilze im Reinheimer Teich sollen ein erneutes Fischsterben verhindern. © FISHCALC

Die Wasserentnahme ist in Darmstadt, im Kreis Groß-Gerau und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg untersagt. Sauerstoff soll Reinheimer Teich vor Fischsterben bewahren.

Darmstadt, das mit jährlich knapp 70 Sommertagen und Spitzentemperaturen von über 40 Grad als heißeste Stadt Hessens gilt, ist seit Mitte Mai von einer ausgeprägten Trockenphase betroffen. Im Zeitraum regnete es nur an wenigen Tagen. „Laut Dürremonitor des Helmholtz-Instituts ist der Bodenfeuchtezustand alarmierend“, teilte Klimaschutzdezernent Michael Kolmer (Grüne) mit. Nahezu alle Bodenwasserspeicher im Stadtgebiet seien aufgebraucht, es gebe „kein pflanzenverfügbares Wasser“ mehr, so dass vielfach Trockenstress an Pflanzen auftrete.

Laut Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Umweltbundesamtes von 2021 befindet sich Darmstadt für die nahe Zukunft – 2031 bis 2060 – in einer „der verwundbarsten Klimaregionen Deutschlands“ mit weiter ansteigenden Temperaturen, zunehmenden Extremereignissen wie Hitze und Trockenheit sowie häufiger und intensiver auftretenden Starkregenereignissen. Ähnlich sieht es im Umland aus.

Trockenheit in Südhessen: Bußgelder bis zu 100.000 Euro drohen

Das Entnehmen von Wasser aus Oberflächengewässern ist nicht nur in Darmstadt, sondern auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Kreis Groß-Gerau untersagt. Ausgenommen sind das Tränken von Vieh sowie das Schöpfen mit Handgefäßen. Bei Zuwiderhandlung können Bußgelder bis zu 100 000 Euro verhängt werden. „Wie im letzten Jahr möchten wir mit dieser Regelung ein weiteres Absinken der Wasserstände im Stadtgebiet begrenzen“, ließ Kolmer wissen. Dies sei nicht nur für den Schutz von Flüssen, Bächen und Teichen wichtig, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt von hoher Bedeutung. Die Anzahl trockenfallender Fließgewässer nehme „signifikant zu“, teilte der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit. Die Landespegel an Modau (Eberstadt) und Gersprenz (Wersau und Harreshausen) lägen unter dem kritischen Abflusswert, und es seien deutlich zunehmende Wassertemperaturen zu beobachten.

Naturschaugarten am Schlossgartenplatz in Darmstadt zeigt einheimische Pflanzen, die mit wenig Wasser gut klarkommen. © Renate Hoyer

Auch im Reinheimer Teich ist in den vergangenen Tagen der Wasserstand stetig gesunken; gleichzeitig verschlechterte sich die Wasserqualität durch eine enorme Algenblüte. Wie das Regierungspräsidium Darmstadt mitteilte, sollten dort vergangene Woche Belüftungsanlagen eingesetzt werden, um ein erneutes Umkippen des Teichs zu verhindern. 2022 waren infolge der Trockenperiode Großfische wie Karpfen und Welse verendet, auch Wasservögel kamen ums Leben.

Auch die Pflege der städtischen Baumbestände wird zum Problem. Dieses Jahr lässt das Darmstädter Grünflächenamt in mehreren Wässergängen jeweils circa 2000 Bäume wässern, teilte die Stadt auf Anfrage der FR mit. Es handele sich überwiegend um Jungbäume. Das Wasser werde vorwiegend aus Hydranten entnommen, nur ein geringer Anteil komme aus Zisternen. Verwendet werde spezielles Baumsubstrat, das Wasser speichere. Auch der Einbau von Bewässerungssystemen, die zum Teil sensorgesteuert seien und auf die in der Vergangenheit weitestgehend verzichtet werden konnte, solle dem Klimawandel begegnen. Vermehrt kämen auch Bewässerungssäcke zum Einsatz.

Trockenheit n Südhessen: Wasserspielplätze und Springbrunnen laufen weiter

Die Säcke hängen auch in Ober-Ramstadt und Mörfelden-Walldorf an den Baumstämmen und geben langsam Wasser ab. „Die Mitarbeiter des Bauhofs kommen mit dem Bewässern der Jungbäume nicht mehr hinterher“, sagt Mörfelden-Walldorfs Bürgermeister Thomas Winkler (Grüne). Beim Nachfüllen der Säcke hoffe man auf Unterstützung der Bürger:innen.

In Pfungstadt wird zum Gießen der Bäume ausschließlich Rheinfiltratwasser über den Beregnungsverband eingesetzt, teilte die Pressestelle mit. Es werde kein Grundwasser verwendet. Auch habe der Betriebshof eine Zisterne. In vielen Kommunen ist indes das Rasensprengen auf Sportstätten weiter erlaubt. Auch Wasserspielplätze und Springbrunnen laufen weiter, wie eine stichprobenhafte Umfrage der FR ergab.

Das Energieunternehmen Entega versorgt Darmstadt und sieben weitere Kommunen mit Trinkwasser. Dieses bezieht es von Hessenwasser, das für Gewinnung, Aufbereitung und Qualitätskontrolle zuständig ist. Über Infiltration mit Rheinwasser wird der Grundwasserpegel stabil gehalten.

Aktueller Grundwasserpegel: www.grundwasser-online.de

Tipps zum Gießen und Wassersparen Auch wenn kein Wassernotstand für Darmstadt ausgerufen werden muss, rät die Stadt zum schonenden Umgang mit Wasser. Auch die umliegenden Kommunen mahnen zum Wassersparen und geben dafür Tipps. Von der Befüllung von Pools sowie der Bewässerung von Zierrasenflächen sowie Autowäschen wird abgeraten. Das Gießen des Gartens mit Trinkwasser sollte wenn möglich vermieden werden. Man sollte duschen statt baden, Obst und Gemüse nicht unter laufendem Wasser waschen und Spararmaturen verwenden. Anfallendes Wasser von Dach-, Garagen- oder Carportflächen mit Hilfe von Zisternen und Regentonnen sammeln und zur Bewässerung einsetzen. Die Bewässerung sollte spätabends oder frühmorgens möglichst ohne direkte Sonneneinstrahlung erfolgen. Pflanzen nicht von oben gießen. Nicht täglich bewässern, lieber ein- bis zweimal die Woche kräftig und bedarfsgerecht. Einen Naturschaugarten hat die Stadt Darmstadt am Schlossgartenplatz eingerichtet. Dort werden auf zwei Grünflächen und auf Schautafeln heimische Pflanzen gezeigt, welche gut mit den Klimaveränderungen zurechtkommen. Die Pflanzliste der beiden Grünflächen gibt es auf der städtischen Website (www.darmstadt.de). cka Weitere Infos: www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/umwelt/wasser-1