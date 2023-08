Darmstadt: 80 weitere E-Bikes zum Leihen

Von: Annette Schlegl

Im Darmstadt können jetzt auch E-Bikes der Firma Bolt geliehen werden. © Karin Kase

Bisher konnten in Darmstadt nur in zwei Stadtteilen E-Bikes ausgeliehen werden. Mit 80 neuen Rädern der Firma Bolt wird das Angebot jetzt auf die ganze Stadt ausgeweitet.

Darmstadts Leihfahrradflotte wächst: Den Bürgerinnen und Bürgern stehen nun zusätzlich 80 E-Bikes des Anbieters Bolt zur Verfügung, die ab sofort schrittweise im gesamten Stadtgebiet bereitgestellt werden. Damit wird das gemeinsame Pilotprojekt der Stadt und des Darmstädter Verkehrsunternehmens Heag mobilo ausgeweitet.

Seit Oktober vorigen Jahres wurden in dem Pilotprojekt, das noch bis 2024 läuft, in den Stadtteilen Arheilgen und Kranichstein E-Bikes zum Ausleihen als neues Angebot erprobt. Die Entscheidung, das Bediengebiet noch während dieser Laufzeit zu vergrößern, basiert laut Stadt auf den positiven Nutzungszahlen: Allein in Arheilgen und Kranichstein habe man zwischen Oktober 2022 und Mai 2023 trotz der Wintermonate knapp 5500 Fahrten mit rund 20 zur Verfügung stehenden E-Bikes registriert, so eine gemeinsame Mitteilung von Stadt und Heag mobilo. Dies entspreche rund 680 Fahrten im Monat. Nun sollen im gesamten Stadtgebiet Erfahrungen über die Nutzung dieses Shared-Mobility-Angebotes gesammelt werden.

E-Bikes sollen in Darmstadt eine Ergänzung zum ÖPNV sein

Die Auswertung der bisherigen Nutzung habe ergeben, dass die E-Bikes vor allem auf der ersten oder letzten Meile zum ÖPNV verwendet werden, also um zu Haltestellen oder Bahnhöfen zu fahren. Die E-Bikes seien folglich insbesondere für Strecken ohne ÖPNV-Direktverbindung eine wertvolle Alternative zum eigenen Auto. Aber auch für direkte Wege – wie etwa zu Parks – würden die elektrischen Leihräder wichtige Mobilitätsbedürfnisse erfüllen, so die Stadt.

Die Buchung der Leihräder erfolgt über die App des Anbieters Bolt. In dieser kann direkt geprüft werden, wo ein E-Bike zur Verfügung steht.

Die Stadt will mit dem E-Bike-Pilotprojekt Alternativen zum privaten Auto bieten. ann