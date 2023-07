70er-Jahre-Kiosk in Darmstadt: Stadt rudert in Streit um Rasennutzung zurück

Von: Claudia Kabel

Bei der Eröffnung des 70er-Jahre-Kiosks im Mai zog es die meisten Gäste in den Schatten. © Rolf Oeser

Der Darmstädter Nachbarschaftsverein der Postsiedlung fürchtet um den Betrieb seines 70er-Jahre-Kiosk. Es gibt Irritationen wegen der Nutzung einer Grünfläche, bis der neue OB einschreitet.

Um den 70er-Jahre-Kiosk in der Darmstädter Postsiedlung und die Nutzung der angrenzenden Grünfläche am Moltkeplatz hat es in den vergangenen Tagen viele „Irritationen“ gegeben. So zumindest bezeichnet es die städtische Pressestelle, die am Dienstagnachmittag auf wiederholte Nachfrage der Frankfurter Rundschau eine komplette Kehrtwende der Stadt bekannt gab. Im Hintergrund hatte dem Vernehmen nach der neue Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) ein Machtwort gegenüber dem Umweltdezernat von Michael Kolmer (Grüne) gesprochen. Denn das diesem unterstellte Grünflächenamt war noch am Vortag der Meinung gewesen, bei der Rasenfläche handle es sich um ein wertvolles Biotop, das nicht für die Eröfffnungsfeier des Zeitungskiosks genutzt werden dürfe und am besten gar nicht mehr betreten werde.

Der Verein „Zusammen in der Postsiedlung“ hatte den Kiosk in den vergangenen dreieinhalb Jahren in Absprache mit der Stadt saniert und dafür nicht nur 200 000 Euro öffentliche Gelder, 27 000 Euro Vereinsspende und Hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit investiert, sondern auch den Ehrenpreis des Hessischen Denkmalschutzes bekommen. Nun wollte man am 15. September eine Eröffnungsparty mit Liveband geben. Das Fest hatte der Verein abgesagt, nachdem das Grünflächenamt vor drei Wochen die Fläche zum „schützenswerten Trittsteinbiotop“ erklärt hatte. Dazu muss man wissen, dass die Wiese derzeit völlig vertrocknet ist.

Postsiedlung in Darmstadt: Probleme mit Feuerwehr

Der Nachbarschaftsverein, der sich sehr für mehr Natur im Viertel einsetzt und auch angeboten hatte, die Bäume zu wässern, war „stinksauer“, wie Sprecher Bastian Ripper der FR sagte. „Drei Jahre waren wir mit der Stadt im Dialog.“ Niemand habe je gesagt, dass die Wiese ein Biotop sei. Man habe einen Treffpunkt rund um den Kiosk schaffen wollen, wo sich Menschen treffen können bei Africola, Bluna und Himbeerbonbons, die bezahlbar angeboten werden. Laut Stadt hatte diese Nutzung dazu geführt, dass an den Stellen, auf denen Bänke aufgestellt wurden und Menschen intensiv den Rasen betreten hätten, keine Grasnarbe mehr vorhanden sei. Der Schädigungsgrad sei so hoch, dass dort im Herbst Neueinsaaten vorgenommen werden müssten, hieß es am Montag.

Man hatte dem Verein angeboten, die stillgelegte Straße vor dem Kiosk zu nutzen und auch Sonnenschirme zu spendieren. Doch hier bestand laut Ripper das Problem, dass die Feuerwehr den Rettungsweg freihalten wollte, wie bei einem Ortstermin mit Umweltdezernent Kolmer, der Leiterin des Grünflächenamtes Anke Bosch und der Feuerwehr klar geworden sei. Kolmer hatte dennoch auf dem Nein zur Wiesennutzung bestanden.

Postsiedlung in Darmstadt: Stadt rudert zurück

Nun hieß es am Dienstag aus der städtischen Pressestelle, man sei sich der Bedeutung des Kioskes für die Postsiedlung als „wichtiger Ort der Begegnung“ bewusst. Daher werde die künftige Nutzung der Grünfläche durch den Verein für ausgewählte Veranstaltungen weiter möglich sein. „Darüber hinaus darf die Grünfläche für die 70er-Jahre-Feier selbstverständlich genutzt werden.“

Ripper zeigte sich erfreut über die Entscheidung. Allerdings wisse er nicht, ob die Feier nun doch stattfinden könne, sagte er der FR. Man habe der Band bereits abgesagt und 500 Euro Schadensersatz gezahlt. Auch die gemietete Bühne sei storniert, da sie zu groß gewesen sei, um sie auf der vier Meter breiten Straße aufzustellen. Nun dürfe sie zwar auf der Wiese stehen, aber inzwischen habe das Grünflächenamt an just der einzig geeigneten Stelle eine Bank betoniert – entgegen den Wünschen des Vereins.

Postsiedlung in Darmstadt: Party trotzdem ungewiss

„Wir müssen jetzt beratschlagen, wie wir vorgehen“, sagte Ripper. Allerdings sei die Fete nur das “Sahnehäubchen“ gewesen. Ob ein Teil des Rasens unter den Schatten spendenden Bäumen im täglichen Betrieb für die Kioskgäste genutzt werden dürfe, sei weiter unklar. Doch dies sei notwendig, damit das ehrenamtliche Projekt rentabel sei. Auch wann man eine Toilette bekomme und Platz für Mülltonnen, sei ungewiss. Obwohl die notwendige Toilette Nummer eins bei den Wünschen im Bürgerhaushalt 2022 gewesen sei, habe man nichts mehr davon gehört. „Wir werden in die Illegalität getrieben“, so Ripper.

Bevor OB Benz einschritt, war es sogar zu einem mutmaßlichen Drohanruf gekommen, nachdem der Verein seine Probleme mit der Stadt öffentlich gemacht hatte. „Ein Anruf der Stadt wies uns darauf hin, dass wir für die Quartierarbeit städtische Zuschüsse erhalten würden und wir es uns daher gut überlegen sollten, uns in dieser Art und Weise ‚gegen die Stadt’ zu stellen“, berichtet Ripper. Ein bemerkenswerter Vorgang, findet er, den man nicht für möglich gehalten hätte. „Wer demokratische Kritik übt, riskiert den Bezug von Geldern für die solidarische Quartiersarbeit?“

