50 weitere Carsharing-Stationen in Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Die Stadt Darmstadt setzt nicht nur auf mehrere Anbieter, sondern will dafür sorgen, dass wenn möglich auch Elektrofahrzeuge angemietet werden können. © Michael Schick

Die Stadt Darmstadt weitet ihr Carsharing-Angebot aus. Zu den 77 vorhandenen Stationen sollen 50 neue kommen, die auch „weiße Flecken“ im Stadtgebiet abdecken.

Carsharing gewinnt in Darmstadt immer mehr Freunde und Freundinnen. Wobei es bislang fast nur junge Männer mit hohem Bildungsstand sind, die das Angebot nutzen, war in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments zu hören. Ungeachtet dessen haben die Stadtverordneten beschlossen, das Carsharing auszuweiten. Eine im August in Auftrag gegebene Bedarfs- und Potenzialanalyse hatte 50 neue Carsharing-Standorte mit jeweils zwei Stellplätzen in der Stadt genannt, die die Parlamentsmehrheit am Donnerstag auch so beschloss.

Vor allem Kleinwagen sind beim Carsharing in Darmstadt gefragt

Aktuell gibt es in Darmstadt schon 77 Carsharing-Stationen mit 212 Stellplätzen – meistens in der Innenstadt. 60 Angebote sind stationsbasiert, das heißt, die Ausleihe und Rückgabe des Fahrzeugs erfolgt an einem festen Ort mit reservierten Parkplätzen. Wie es in der Bedarfs- und Potenzialanalyse heißt, sind vor allem Kleinwagen gefragt. Von 128 stationsbasierten Autos, die bei den drei aktuellen Anbietern verfügbar sind, sind 89 Kleinwagen.

Außerdem bietet der Anbieter book-n-drive auch stationsflexibles Carsharing in Darmstadt an. Dabei können die Autos an 17 verschiedenen Standorten entliehen und zurückgegeben werden. Ende Oktober des Vorjahres wurden 44 dieser Fahrzeuge in der Stadt gezählt.

80 Prozent der Bevölkerung sollen in fünfminütiger Laufnähe ein Mietauto finden

Noch ist das Carsharing in Darmstadt nicht flächendeckend verbreitet. In Wixhausen-Ost und -West, Arheilgen-Ost, Kranichstein-Nord, An der Ludwigshöhe, Am Kavalleriesand, Am Oberfeld und im Bezirk Villenkolonie gibt es noch keine Stationen. Das wird sich mit dem Stadtverordnetenbeschluss jetzt ändern. Die 50 neuen Stationen sollen dafür sorgen, dass für 120 000 Bürger und Bürgerinnen – das sind 80 Prozent der Bevölkerung – ein Carsharing-Fahrzeug im Umfeld von fünf Minuten erreichbar ist.

Die Angebote sollen laut Magistratsvorlage hauptsächlich stationsbasiert sein, da stationsflexible Angebote „deutlich geringer verkehrsentlastend sind“ und in Konkurrenz zu vorhandenen ÖPNV-Angeboten stehen. 16 der Standorte sollen auf ihre Eignung für E-Lade-Säulen geprüft werden. Das Darmstädter Verkehrsunternehmen Heag mobilo übernimmt zukünftig die Aufgabe, das stadtweite Carsharingsystem zu konzeptionieren. Auch das beschlossen die Stadtverordneten am Donnerstag.

Ein Carsharing-Fahrzeug kann acht Privatautos in Darmstadt ersetzen

Nach Fachmeinungen kann ein Carsharing-Fahrzeug acht private Autos ersetzen – angesichts von aktuell rund 73000 Autos in Darmstadt „gut fürs Klima und die Nachbarschaft“, meinte Heike Böhler (Grüne). Und Frederik Jobst (Volt) erklärte, dass Carsharing „eine Fläche so groß wie der Herrngarten von Autos freischaufeln könnte“.

Die Studie hat auf lange Sicht ein Potenzial von bis zu 1200 Carsharing-Autos für Darmstadt identifiziert, die dann 9200 Privat-Pkw substituieren könnten. „Wer im Monat weniger als 800 Kilometer fährt, spart gegenüber der Fahrt mit dem Privat-Fahrzeug“, sagte Böhler und berief sich auf eine Studie des ADAC. Carsharing könne das Zweitfahrzeug leicht ersetzen.

Uli Franke (Linke) fand es „bedauerlich“, dass die Stadt die Konkurrenz von Anbietern zulassen will. Damit gebe es zu viele verschiedene Buchungssysteme. „Besser wäre eine Konzession für einen Anbieter“, meinte er. Dem widersprach aber Stadtrat Paul-Georg Wandrey (CDU): „Konkurrenz belebt das Geschäft und garantiert einen guten Preis“. Je mehr Anbieter, desto größer sei die Chance, dass die Menschen die Angebote auch nutzen, meinte auch Hans Wegel (CDU).