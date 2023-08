Darmstadt: Hilferufe von der Tafel

Von: Annette Schlegl

Jeden Abend fahren Ehrenamtliche in die Supermärkte und erhalten dort Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft.

Die Tafel in Darmstadt hat Probleme: Es gibt zu wenig Waren für zu viele Bedürftige – und immer mehr Konkurrenz. Der Verein bittet die Bevölkerung um Konservenspenden.

Die Darmstädter Tafel ruft um Hilfe. Die Organisation verzeichnet immer mehr Kunden und Kundinnen, erhält aber gleichzeitig immer weniger Waren von den Supermärkten. Gert Wentrup, 1. Vorsitzender des Vereins, bittet die Bürger und Bürgerinnen deshalb um Lebensmittelspenden. Auch eine neue Bleibe sei dringend erforderlich. Die Räume an der Bismarckstraße 100 platzten aus allen Nähten.

Bitte, unverderbliche Waren an die Tafel in Darmstadt zu spenden

„Spenden Sie uns Reis, Nudeln, Mehl, Zucker, Öl und jegliche Art von Konserven“, bittet Wentrup die Bevölkerung. Die haltbaren und unverderblichen Produkte, die der Tafel in Darmstadt oft fehlen, sollten direkt vor Ort abgegeben werden.

Aber auch Geldspenden sind willkommen, von denen die Tafel dann zum Beispiel das Benzin für die zwei Kühlfahrzeuge bezahlen kann, mit denen die Lebensmittel in den Supermärkten abgeholt werden. „Und wir können auch Lebensmittel kaufen, wenn wir entsprechende zweckgebundene Spenden bekommen“, sagt 2. Vorsitzender Gert Hauschild.

Überhaupt wird die Arbeit der Tafel größtenteils durch Spenden finanziert – ein Grund, warum Ende Juli auch das Wohnungsbauunternehmen Vonovia 2000 Euro an den eingetragenen Verein übergab.

Die Darmstädter Tafel Die Tafel in Darmstadt verlangt einen symbolischen Preis von zwei Euro für den Einkauf von Lebensmitteln. Warenausgabe ist täglich außer Sonntag in der Bismarckstraße 100. Aussuchen können sich die Kunden die Lebensmittel nicht. Was sie bekommen, hängt immer davon ab, was gerade verfügbar ist. Für 50 bis 60 Menschen kochen ehrenamtliche Helfer:innen der Tafel auch täglich frisch ein Mittagessen. Für 1,50 Euro bekommen die Bedürftigen Salatteller, Suppe, Hauptspeise, sowie Kaffee und Kuchen. Aktuell beschäftigt die Darmstädter Tafel neben 60 Ehrenamtlichen, von denen täglich rund 30 aktiv sind, auch einen Wirtschaftsleiter und einen Vorstandsreferenten auf Vollzeit, dazu noch neun Ein-Euro-Jobber und vier Langzeitarbeitslose, die nach Paragraph 16i SGBII (Teilhabechancengesetz) gefördert werden. ann

Foodsharing als große Konkurrenz für die Tafel in Darmstadt

Schon im Oktober 2022 hatte die Tafel aufgrund der großen Nachfrage ihr System umgestellt. Seither gibt es nur noch alle zwei Wochen Lebensmittel für die Bedürftigen. Jetzt ist die Einrichtung erneut an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. „Es ist noch schwieriger für uns geworden“, sagt Hauschild. Die Konkurrenz auf dem „Holmarkt“, wie er sich ausdrückt, sei größer geworden. Lebensmittelretter nennen sich nämlich auch andere Institutionen.

Vor allem Foodsharing ist ihm ein Dorn im Auge. „Diese Initiative ist aufgrund des vielen Personals besser aufgestellt, gibt die Lebensmittel aber kaum an Bedürftige“, sagt er. Es seien vielmehr oft junge Leute und relativ gut Verdienende, die diese Internetplattform nutzen. Den Supermärkten sei oft nicht klar, dass sie sich damit selbst ihrer Käuferklientel berauben, weil die Foodsharing-Nutzer:innen dort nicht mehr einkaufen. „Ich habe vergangenen Monat beim Bundestafeltreffen in Mannheim gebeten, der Bundesverband möge doch auf die Supermärkte und Discounter einwirken, dass die Tafeln zuerst an die überzähligen, aber noch verwertbaren Waren kommen“, sagt er.

Abgelaufene Waren kommen statt zur Darmstädter Tafel in die Mülltonne

Es sei schlimm, dass es für viele Filialen die Anweisung gebe, aus den Regalen aussortierte Produkte nicht mehr herzugeben, sondern in die Tonne zu werfen. Steuerrechtlich sei es für sie wohl günstiger, Lebensmittel wegzuwerfen, als sie der Tafel zu spenden. Außerdem verweisen viele Märkte laut Hauschild auf rechtliche Probleme mit der Nachvollziehbarkeit – etwa, wenn in einer Lebensmittelcharge Glassplitter enthalten sind. Man könne nämlich nicht durchschauen, wann man was wem mitgegeben habe. „Aber die Tafel zählt mittlerweile als Einzelhändler und steht damit in der Verantwortung, wenn etwas schiefläuft“, sagt Hauschild. „Der Hinweis auf rechtliche Probleme zieht also nicht.“ Im übrigen sollten sich die Märkte ein Beispiel am Großhändler Metro nehmen, der den Weg der Nachvollziehbarkeit gehe. „Die drucken die Liste der Waren aus, die wir abends erhalten, und wir unterschreiben, was wir bekommen haben.“

Pro Woche holen bis zu 600 Menschen Lebensmittel bei der Tafel in Darmstadt ab

500 bis 600 Menschen pro Woche versorgt die Darmstädter Tafel aktuell mit Lebensmitteln. Eigentlich seien es ja 1700 bis 1800, sagt Hauschild, denn jeder Kunde und jede Kundin hole ja Lebensmittel für zwei bis drei Personen ab. „Sehr viele Geflüchtete aus arabischen Ländern sind darunter – zum Teil schon seit zwei Jahren –, sehr viele Menschen aus der Ukraine, wenige deutsche Rentner und Rentnerinnen“, zählt er auf. Senioren und Seniorinnen würden sich trotz kleiner Rente schämen, einen Nachweis ihrer Bedürftigkeit zu erbringen und zur Tafel zu gehen, mutmaßt er.

Es sei ein mühsames und schweres Geschäft, Menschen, die es nötig haben, Unterstützung zu leisten, sagt der Vizevorsitzende. Und er berichtet, dass es mittlerweile fast bundesweit einen Aufnahmestopp bei den Tafeln gebe.

„Das Problem wird in Zukunft nicht kleiner, sondern größer“, sagt er. Umso wichtiger seien neue Räume, die bis jetzt nicht gefunden werden konnten. Hauschild hofft deshalb auf Hinweise auf Miet- oder Kaufobjekte aus der Bevölkerung,

500 bis 600 Menschen pro Woche holen Lebensmittel in den Räumen der Darmstädter Tafel ab. © Rolf Oeser