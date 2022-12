Darmstadt: Der leidenschaftliche Dauerläufer

Von: Jens Joachim

Er läuft und läuft: Auch in der Türkei schnürt Ultraläufer Jörg Drechsler seine Laufschuhe. © Jörg Drechsler

Jörg Drechsler veranstaltet und läuft von heute an drei Marathons an drei Tagen rund um Otzberg im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Bislang hat der Hausmeister der Böllenfalltorhalle schon 210 Marathons und Ultramarathonläufe absolviert.

Menschen, die nach den Weihnachtsfeiertagen auf die Waage steigen, um sich zu wiegen, kennen den Schreckmoment: Die Gewichtsanzeige zeigt viel zu viel an. Rasch wird der Vorsatz gefasst, sich im neuen Jahr wieder mehr sportlich zu betätigen. Doch an der Ausdauer mangelt es dann bei vielen letztlich.

Jörg Drechsler hat hingegen Durchhaltevermögen bewiesen, als er sich vor 19 Jahren dazu entschloss, den überzähligen Pfunden den Kampf anzusagen. Im Januar 2004 begann der heute 50-Jährige damit, zu joggen. Und in den vergangenen Jahren machte es dem Haustechniker der Darmstädter Böllenfalltorhalle immer und immer wieder große Freude, seine Laufschuhe zu schnüren, um durch die Wälder seines Wohnortes rund um Otzberg-Habitzheim zu traben.

Seinen ersten Halbmarathon zwischen Darmstadt und Griesheim absolvierte Drechsler im Herbst 2004. Und im Mai 2005 folgte dann seine Marathon-Premiere in Mannheim. 210 weitere Läufe über die klassische Distanz von 42,195 Kilometer sowie auch noch längere Ultramarathonläufe folgten bislang. Erst am vergangenen Samstag startete Drechsler beim Bärenfels-Heilig-abendlauf in der Grenzregion zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei Hoppstädten-Weiersbach. Nach knapp viereinhalb Stunden und 1200 bewältigten Höhenmetern lief Drechsler über die Ziellinie. Doch das war nur sein Aufwärmprogramm für das Finale in diesem Jahr. Denn von heute, Mittwoch, 28. Dezember, an veranstaltet der leidenschaftliche Vielläufer das 1. „Otzberg Triple“. Geplant ist, in drei Etappen bis Freitag 132,2 Kilometer zu laufen und dabei 2530 Höhenmeter zu überwinden.

Drechsler zufolge haben sich für den Dreifach-Marathon – für Drechsler wären es die Läufe 27, 28 und 29 in diesem Jahr – bereits 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern. Baden-Württemberg und aus Thüringen angemeldet. Los geht’s heute und am Freitag jeweils um 9 Uhr am Bahnhof in Lengfeld und am Donnerstag im Wald bei Otzberg-Zipfen.

Dass Drechsler solch lange Strecken überhaupt wieder laufen kann, war im vergangenen Jahr jedoch völlig ungewiss. Weil er immer wieder Sodbrennen bekam, ließ sich der Hausmeister endoskopisch untersuchen. Weil nicht klar war, ob eine Wucherung in seinem Magen bös- oder gutartig war, wurden Drechsler im April vorigen Jahres Frankfurter Universitätsklinikum ein Drittel seines Magens entfernt. Letztlich stellte sich die Wucherung als gutartig heraus.

Dass er zwölf Kilo an Gewicht verlor, mehrere Wochen künstlich ernährt werden musste und erst wieder ganz langsam zu Kräften kam und feste Speise zu sich nehmen konnte, bezeichnet der 50-Jährige als „das kleinere Übel“. Wäre bei ihm nämlich Magenkrebs diagnostiziert worden, wäre seine Lebenserwartung nicht sehr hoch gewesen.

Nach mehr als zwei Monaten im Krankenhaus und einer Rehaklinik habe er sich inzwischen aber „langsam wieder zurück gekämpft“. Auch wenn er noch immer Schwierigkeiten mit der Verdauung habe sei er derzeit „einigermaßen zufrieden“. Und seine Hauptmotivation für seine langen Läufe sei seine Freude und der Spaß, sportlich aktiv zu sein. „Das Wichtigste ist, dass man niemals aufgeben darf und es immer weiter geht“.

Wer noch kurzfristig an einer der drei Etappen des „Otzberg Triple“ oder an „Jörgs Geburtstagsmarathon in Dieburg“ am 21. Januar teilnehmen möchte findet die Ausschreibungsunterlagen online beim Lauftreff Hemsbach: www.lt-hemsbach.de

Im Wald läuft Ultraläufer Jörg Drechsler am liebsten. © Jörg Drechsler