Darmstadt: Angst vor Abschiebung aus Kirchenasyl

Von: Annette Schlegl

Teilen

Heute fällt im Fall eines Syrers, dem die Abschiebung droht, die Entscheidung. Die Stadt lehnt eine Ausweisung kategorisch ab.

Einem 35-jährigen Syrer droht heute die Abschiebung aus dem Kirchenasyl in der Matthäusgemeinde in Darmstadt. Wie Darmstadts Ordnungsdezernent Paul Wandrey (CDU) am Mittwoch mitteilte, sei im Vorfeld weder die örtliche Ausländerbehörde noch das für Abschiebungen zuständige Regierungspräsidium Darmstadt von der zuständigen Ausländerbehörde kontaktiert worden.

Der Flüchtling, der nach Malta abgeschoben werden soll, befindet sich seit dem 4. August im Kirchenasyl, vorher hatte er in Rheinland-Pfalz gewohnt. Die Kirchengemeinde hat die Bürger:innen aufgerufen, heute mit ihrer Anwesenheit ein Zeichen der Unterstützung zu setzen. Vakanzpfarrer Thomas Camphausen bat die zuständige Ausländerbehörde Mainz-Bingen am Mittwoch dringend, vom Bruch des Kirchenasyls abzusehen. „Wir hoffen sehr, dass es nicht zu dramatischen Szenen kommt“, sagte er.

Die Ausländerbehörde des Kreises Mainz-Bingen hatte angegeben, es gehe bei dem heutigen Besuch in der Kirchengemeinde lediglich um ein Gespräch. Dieter Müller, Vizevorsitzender der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, sagte, man nehme die Behörde beim Wort und gehe davon aus, dass es sich wirklich nur um eine Überprüfung handele, ob die Person sich tatsächlich im Kirchenasyl aufhält. „In einem Kirchenasyl gibt es nichts zu verbergen, niemand wird versteckt“, führte er aus. Solche Aktionen der Behörden, bei denen den Betroffenen nicht klar sei, worum es geht, verunsicherten die gesamte Kirchenasylbewegung.

Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) betonte am Mittwoch, die Stadt lehne versuchte Abschiebungen kategorisch ab und bekenne sich eindeutig zum Kirchenasyl.