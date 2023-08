„Dann bekommt sie kein anderer“

Einblicke in die Psyche von Jan P. geben vor dem Landgericht Gießen Ermittler und ein Freund

Im Prozess gegen Jan P. wegen der Tötung der 14 Jahre alten Ayleen haben gestern Polizisten und ein Freund des Angeklagten schockierende Einblicke in dessen Innenleben gegeben. Am Tag nach der Tötung Ayleens in der Nacht zum 22. Juli 2022 erzählte der heute 30-jährige Jan P. einem Freund, dass er ein vermisstes Mädchen mit dem Auto mitgenommen und „gefickt“ habe. Der Freund sagte vor dem vor dem Landgericht Gießen, dies für Prahlerei gehalten zu haben. Er hätte Jan P. nicht zugetraut, etwas „zu reißen“. Als Richterin Regine Enders-Kunze ihn fragt, ob Jan P. etwas darüber gesagt habe, ob das Mädchen den Geschlechtsverkehr ebenfalls wollte, schüttelt der junge Mann den Kopf.

Laut den Ermittlungsbehörden wollte das aus Baden-Württemberg stammende Mädchen auf keinen Fall Geschlechtsverkehr mit Jan P. In den über 7000 mit ihm ausgetauschten Chatnachrichten habe sie maximal davon gesprochen, bei einem fiktiven Treffen zu kuscheln, sagt ein Kripo-Beamter aus Lörrach. Jan P. jedoch sei es immer nur um Sex und Besitzanspruch gegangen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30 Jahre alten Angeklagten Mord und versuchte Vergewaltigung vor. Jan P. bestreitet die Tat nicht, deutete am ersten Prozesstag im Juni aber an, Ayleen im Affekt nach einem Streit getötet und dann im Teufelsee bei Echzell abgelegt zu haben.

Im April hatten sich Ayleen und Jan P. wohl über Snapchat kennengelernt und bis Ende Juli über 7000 Nachrichten ausgetauscht. Ein Ermittler schildert, wie der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis dem jungen Mädchen ein Sugar-Daddy-Verhältnis anbot: Geld gegen intime Bilder. Darauf sei das Mädchen „passiv“ eingegangen. Doch immer wieder, wenn sie den Kontakt abbrechen wollte, habe Jan P. zuerst Mitleid bei ihr geweckt, dann gedroht, ihrem Hund oder Angehörigen etwas anzutun. Zuletzt habe er sie mit der Drohung unter Druck gesetzt, ihrem Vater alles von den Nacktbildern zu erzählen. Meist habe sie ihm mit „Ja, ok“ geantwortet – als wollte sie das Thema schnell beenden. Einmal habe Ayleen von einem Freund berichtet, mit dem sie sich gut verstehe. Jan P. sei eifersüchtig geworden. „Wenn er sie nicht haben kann, bekommt sie kein anderer“, sagt der Beamte.

Ayleen war nicht das einzige Mädchen, zu dem Jan P. Kontakt gesucht hatte. Ein Gießener Ermittler schildert, dass der Angeklagte zwischen dem 20. und dem 29. Juli mit mindestens vier weiteren Frauen gechattet hatte. Es seien vor allem „vulnerable“ Chatpartnerinnen gewesen, „noch jung oder eingeschränkt“. Insgesamt habe er über 100 Frauen in dieser Zeit angeschrieben.

Die Kontakte hätten immer „eine klare Zielrichtung“ gehabt, sagt der Mitarbeiter der Sonderkommission „Lacus“: „Sexuelle Befriedigung, und dabei das Maximale rausholen.“ Wenn Jan P. zum Beispiel ein Foto von Brüsten zugeschickt bekam, habe er eines von der Vagina gefordert. „Er war nie zufrieden“, sagt Kripo-Beamte.

Das spiegelt sich in der schieren Zahl an Nachrichten wieder, die das Gießener Kommissariat 11 ausgewertet hat: Jan P. hat auf seinem ab Mai genutzten Smartphone auf über 25 Kommunikationswegen wie Whats-App über 33 000 Nachrichten verschickt. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Denn Anbieter wie Snapchat löschen die Inhalte zügig.

Jan P. sei bei all seinen Kontakten planvoll vorgegangen, sagt der Polizist. Er habe die Chatpartnerinnen angeschrieben, Liebe vorgetäuscht oder ein Sugar-Daddy-Verhältnis vorgeschlagen. Dazu nutzte er „Verträge“ und Fragebögen über sexuelle Vorlieben oder Erfahrungen. Sei er ignoriert worden, habe er Vorwürfe erhoben und mit Suizid gedroht. Einmal habe er das Foto eines schwerbeschädigten Autos verschickt und behauptet, er habe den Unfall absichtlich verursacht. Gegenüber einer Prostituierten habe er behauptet, er sei krebskrank, um den Preis zu drücken. „Es gab für ihn keine Regeln. Gesellschaftliche Normen spielen für ihn keine Rolle“, sagt der Polizist

Die Beamten konnten beim Lesen der Chats Jan P. „beim Lernen zuschauen“, so der Ermittler. Sei eine Masche bei einer Chatpartnerin erfolgreich gewesen, habe er die Formulierung „zur Wiedervorlage“ abgespeichert, bei Bedarf kopiert und dann bei einem anderen Mädchen ebenfalls angewandt. Man merkt dem Gießener Soko-Mitarbeiter an, wie sprachlos er angesichts eines scheinbar absoluten Fehlens von Moral ist. „Alles auf dem Handy hatte ein Geschmäckle“, sagt der Beamte. Er atmet tief durch, bevor er sagt, dass dies alles vor dem „Lebensschwerpunkt“ von Jan P. gesehen werden müsse: „Dem Streben nach sexuellen Kontakten.“