Chancen der Digitalisierung

Wetterau - Der Wetteraukreis nimmt am Bundesprojekt „Smarte. Land.Regionen“ teil, um die Chancen der Digitalisierung zur ländlichen Daseinsvorsorge zu nutzen. Um die Bevölkerung in den Prozess einzubeziehen, fanden im Januar und Februar die ersten Workshops statt. Nun folgt die zweite Workshop-Runde.

Dabei sollen die Ziele und Projekte mit den Teilnehmenden abgestimmt werden. Vier Workshops sind geplant. Am Mittwoch, 26. April, soll von 16 bis 18 Uhr über „Digitalisierung in Gemeinschaft und Ehrenamt“ gesprochen werden. Am Donnerstag, 27. April, soll von 10 bis 12 Uhr „Geschichte, Kultur und Tourismus“ im Mittelpunkt stehen. Am Dienstag, 2. Mai, wird von 14 bis 16 Uhr über „Nahversorgung, Einzelhandel und Gewerbe“ diskutiert. Diese drei Workshops finden online via Zoom statt.

Am Dienstag, 9. Mai, folgt schließlich von 14 bis 16.30 Uhr der Workshop zum Handlungsfeld „Mobilität“. Er findet im Plenarsaal der Kreisverwaltung in Friedberg statt. Anmeldungen per E-Mail an kreisentwicklung@ wetteraukreis.de. Informationen unter: wetteraukreis.landkreise. digital. red