CDU wählt Boris Rhein zum Spitzenkandidaten: Betont einig

Von: Hanning Voigts

Boris Rhein lässt sich feiern. © dpa

So geschlossen, so von sich selbst begeistert hat man die hessische CDU lange nicht erlebt. Ein Kommentar.

Früher war die hessische CDU vor allem für eins bekannt: ihre legendäre Geschlossenheit. Jahrzehnte in der Opposition im damals „roten Hessen“ hatten die Partei zu einem eingeschworenen Kampfverband werden lassen. Ein wenig fühlte man sich am Wochenende daran erinnert: So einig, so von sich selbst begeistert, so ohne jede interne Debatte hat man die CDU lange nicht erlebt. Zumindest nach innen scheint die Staffelübergabe von Volker Bouffier zu Boris Rhein geschafft zu sein. Rhein traf den richtigen Ton für seine Partei, von 312 Stimmen erhielt er am Ende 312.

Nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit noch recht grün-liberal geklungen hatte, setzt Rhein jetzt im Wahlkampf auf konservative Wohlfühlthemen: Eigenheim, Familienbetriebe, Landwirtschaft, Law and Order. Und um FDP und AfD ihre Punkte streitig zu machen, gibt es ein bisschen Schauder vor dem Wolf, Meckern über das Gendersternchen und Poltern gegen grüne „Verbotspolitik“ im Bund. Konservatismus, gewürzt mit einer Prise Populismus.

Auch wenn sie einräumt, dass eine Wahl in Hessen immer knapp ist, wirkt die CDU ziemlich siegessicher. Ob sie am Ende mit SPD, Grünen oder FDP regiert, ist politisch offenbar zweitrangig. Als sicher darf nach diesem Parteitag gelten, dass die CDU motiviert in die nächsten Wochen geht und sich hinter ihrem Spitzenkandidaten versammelt. Die hessische CDU ist geschlossen wie früher.