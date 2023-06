Bundeswehr zeichnet Kreis aus

„Partner des Reservedienstes“

Hochtaunus - Der Hochtaunuskreis hat von der Bundeswehr die Auszeichnung „Partner des Reservedienstes“ verliehen bekommen. Landrat Ulrich Krebs nahm gemeinsam mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Thorsten Schorr (beide CDU) die Würdigung auf dem Hessentag in Pfungstadt entgegen. „In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, wird deutlich, wie unverzichtbar und wertvoll eine starke und einsatzbereite Bundeswehr ist“, sagte Landrat Krebs. Er betonte aber auch, dass die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag im Inland leiste. Damit die Bundeswehr diese Leistungen erbringen kann, spielt der Reservedienst der Bundeswehr eine wichtige Rolle. Dem Reservedienst gehören Soldaten an, die außerhalb der regulären aktiven Dienstzeit in der Bundeswehr tätig sind.

Doch der Reservedienst ist an Bedingungen geknüpft. Jeder Soldat ist verpflichtet, regelmäßig an Weiterbildungen und Übungen teilzunehmen, um seine Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Damit sind auch deren Arbeitgeber gefordert. Denn sie müssen die Reservisten für die Übungen freistellen. „Für den Hochtaunuskreis ist es selbstverständlich, dass wir unsere Reservisten für Übungen freistellen“, so Krebs. red