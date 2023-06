Bürgerpreis ausgelobt

Teilen

Wetterau - Die Ehrenamtlichen sind ein Schatz der Gesellschaft: Sie kümmern sich um den Schutz der Natur, trainieren Kinder im Sport, unterhalten Publikum mit Kultur oder besuchen kranke Menschen. Für solche, die sich bei der freiwilligen Arbeit besonders hervortun, lobt die Stiftung der Sparkasse Oberhessen jährlich den „Bürgerpreis Oberhessen“ aus.

Er ist mit 15 000 Euro dotiert.

Einzelpersonen und Vereine, die in der Wetterau ehrenamtlich tätig sind, können sich bis zum 7. Juli bewerben oder andere Engagierte vorschlagen. Das Formular kann unter der Adresse www. sparkasse-oberhessen.de heruntergeladen und ausgefüllt werden.

Eine unabhängige Jury entscheidet darüber, wer einen der Preise erhält.

In den drei Kategorien „Alltagshelden“, „Lebenswerk“ und „Engagierte unter 30“ werden Hauptpreise (1000 Euro) und Anerkennungspreise (500 Euro) vergeben. Die Preisgelder kommen gemeinnützigen Organisationen zugute, die von den Preisträgern ausgewählt werden. Bewerbungen können auf der Homepage ausgefüllt oder per E-Mail an buergerpreis@sparkasse-oberhessen. de geschickt werden. Postalisch geht das ausgefüllte Formular an die Sparkasse Oberhessen, Unternehmenskommunikation, Kaiserstraße 155 in 61169 Friedberg. red