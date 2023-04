Bürger sollen Feedback geben

Test von kürzerer Nachtbus-Route

bad homburg - Am Sonntag, 30. April, endet die zweimonatige Testphase für eine Verkürzung der Route der Nachtbuslinien 1 und 21. Der Testlauf wurde seitens des Ortsbeirates Dornholzhausen beantragt, um in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden, wo die Busse mit sehr geringer bis gar keiner Auslastung verkehren, unnötige Fahrten einzusparen und um in den Wohngebieten nachts für mehr Ruhe zu sorgen. Während dieser Testphase enden bzw. starten die Linien 1 und 21 zwischen 23 und 4 Uhr am Landgraf-Friedrich-Platz. Die Teilstrecken zwischen Gotischem Haus und dem Landgraf-Friedrich-Platz werden nicht bedient und die dazwischenliegenden Haltestellen Tannenwaldweg, Steinwiesen, Graf-Stauffenberg-Ring und Forellenteich nicht angefahren.

In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats (24. April) sollen die Ergebnisse des Testlaufs diskutiert werden, damit am 1. Mai nahtlos ein Übergang zu einem gegebenenfalls aktualisierten Fahrplan gewährleistet werden kann. Um eine möglichst differenzierte Sicht zu erhalten, ruft der Ortsbeirat Dornholzhausen die Anwohner sowie Nutzer der Buslinien dazu auf, ihr Feedback abzugeben. Wer sich äußern möchte, erreicht Ortsvorsteherin Simone Loewen unter der Adresse: ortsbeirat.dornholzhausen@bad-homburg.de. red