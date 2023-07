Bücherei-Nutzung kostet bald Geld

Regelung gilt ab September / 12 Euro gelten für zwölf Monate ab Zahltag

BAD HOMBURG - Zusammen mit dem Haushalt hatte das Stadtparlament im März auch Steuer- und Gebührenerhöhungen beschlossen - und die Neueinführung einer Nutzungsgebühr in Höhe von 12 Euro pro Jahr für die Stadtbibliothek. Ausgenommen davon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, Inhaber von Ehrenamts-Card oder Bad Homburg Pass, Asylberwerber und Institutionen wie Kitas und Schulen.

Jetzt steht fest: Vom 1. September, dem Laternenfest-Freitag, an wird die Gebühr erhoben. Nach diesem Stichtag können die Leistungen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Gebühr bezahlt ist. Das hat die Bücherei mitgeteilt. Dies führte unter anderem in den sozialen Netzwerken zu Fragen. Die wohl wichtigste: Wie kommt das Geld zur Bücherei? Das soll per Zahlung am Kassenautomat der Bibliothek funktionieren, aber auch bar während der Öffnungszeiten. „Auch eine Überweisung an die Stadtkasse wird möglich sein, da kann es aber etwas dauern, bis die Zahlung bearbeitet ist“, informiert Stadtsprecher Marc Kolbe. Man versuche auch, einen Bezahl-Button auf der Homepage der Bibliothek zu implementieren, wisse aber nicht, ob das zum 1. September funktioniert. Vor dem Stichtag kann die Gebühr nicht bezahlt werden.

Von der Gebührenpflicht ist auch die Onleihe mit den E-Books und Hörbüchern betroffen, ebenso ist der Zugang zur Außenstelle Ober-Erlenbach außerhalb der Servicezeiten nur mit gültigem Ausweis möglich. „Auch Verlängerungen funktionieren dann nur, wenn gezahlt ist“, informiert Kolbe. Der Jahresbeitrag gilt ab dem Tag der Zahlung für zwölf Monate, sagt Kolbe. Die Gebühr wird erst verlangt, wenn die Leistungen nach dem 1. September tatsächlich genutzt werden. Wer einen Bibliotheksausweis besitzt, diesen aber nicht nutzt, muss also nicht befürchten, in ein paar Jahren richtig zur Kasse gebeten zu werden. Weitere Änderungen sind die Erhöhung der Gebühr für Vorbestellungen (1 Euro statt 50 Cent) sowie eine Strafe über 5 Euro, wenn Bonusmaterial von Medien - etwa Beiblätter - nicht zurückgegeben wird. Die Bestellung im Deutschen Leihverkehr kostet künftig 3 statt bisher 1,50 Euro. Die Stadt kalkuliert mit rund 52 000 Euro pro Jahr, die durch die Änderungen mehr in die Stadtkasse fließen. hko