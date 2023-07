Brückenbauer zur Erwachsenenwelt

Jugendsozialarbeiter geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag

BAD HOMBURG - Der junge Mann wirkt verzweifelt. Seit Tagen schon hat er kein Auge zugemacht. Wieder mal ist er mit seinen Gedanken allein. Per Sprachnachricht lässt er die Mitglieder im Sozialausschuss daran teilhaben. Bald müsse er „vom Kollegen wegziehen“ und etwas Neues hat der 19-Jährige noch nicht gefunden. „Ich verstehe nicht, warum mich keiner will. Warum ich nicht mal Glück haben kann. Wem kann ich sagen, dass es mir scheiße geht?“, fragt die Stimme, die aus den Boxen kommt. Er mache eine Ausbildung zur Pflegekraft. Er wolle helfen, „doch wer hilft mir?“, fragt er. „Warum kann ich nicht mal irgendwo ankommen?“

Eine Perspektive zu haben, in der Gesellschaft anzukommen und einen Platz im Erwerbsleben zu finden - darum gehe es in ihrer Arbeit, sagen Bettina Schwanzer und Georg Gehenio. Im Sozialausschuss sprechen die beiden Sozialarbeiter, die vorwiegend auf der Straße unterwegs sind, über das Jugendbüro Bad Homburg und lassen dafür - per Audio-Datei - einen ihrer „Klienten“ reden.

Jugendliche sind wählerischer geworden

Zielgruppe des Jugendbüros sind Jugendliche und junge Erwachsene aus Bad Homburg im Alter von 14 bis 26 Jahren. Größtenteils betreuten sie Jugendliche zwischen 18 und 22 Jahren, erzählt Schwanzer. Es handele sich oft um Menschen, die „aus allen Systemen herausgefallen sind“ und „nicht mehr weiter wissen“, sagt sie.

Ein Hauptaugenmerk der Jugendarbeit liegt in der Berufshilfe. Die beiden suchen das Gespräch, vermitteln Kontakte, Fördermöglichkeiten und vor allem: Ausbildungsplätze und Jobs. „Das Problem ist, dass die Jugendlichen wählerischer geworden sind“, sagt Schwanzer. Manche Jobs wolle niemand mehr machen und gleichzeitig hätten viele Schwierigkeiten, überhaupt etwas zu finden. „Wer schlecht Deutsch spricht und keinen Schulabschluss hat, wird von den Betrieben ausgesiebt“, sagt sie. Insgesamt 34 Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen hat das Büro im vergangenen Jahr für Bad Homburger Jugendliche gefunden. „Die Jugendberufshilfe macht 50 Prozent unserer Tätigkeit aus“, sagt Schwanzer, die das Jugendbüro als „Brücke zur Erwachsenenwelt“ versteht.

Die restliche Zeit sind die Mitarbeiter der Einrichtung mit der „aufsuchenden Jugendsozialarbeit“ beschäftigt. Hier geht es um niedrigschwellige Beratung an den Orten, wo die Jugendlichen sich aufhalten: etwa hinter dem Rathaus. „Wir sind regelmäßig und mehrfach in der Woche bis spätabends an öffentlichen Plätzen in der Stadt unterwegs“, erklärt Gehenio. Oft treffen er und seine Kollegin auf junge Menschen, die von anderen Angeboten nicht mehr erreicht werden, „keinen Schulabschluss und keine Ausbildungsstelle haben, ab und an Suchtprobleme hatten und teils auch schon straffällig geworden sind“, zählt er auf. „Prekäre Lebensverhältnisse, eine schwierige Familiensituation und der fehlende Abschluss“ seien die größten Probleme. „Hauptsächliches Anliegen ist die Unterstützung beim Finden einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle.“ Die Jugendarbeiter sprechen mit den Jugendlichen, begleiten sie auch auf Behördengänge und suchen nach finanziellen Hilfsangeboten.

Um die Jugendlichen noch besser zu erreichen, wurde im vergangenen Jahr ein Mehrzweckfahrzeug als „mobile Beratungsstelle“ angeschafft. Einmal im Monat sind die Sozialarbeiter mit dem Jugend-Mobil auf dem Rathausplatz und auch auf diversen weiteren Veranstaltungen - etwa beim Laternenfest, um über das Thema Suchtprävention aufzuklären. Dabei ist das Jugendbüro auch auf andere Fachstellen angewiesen. „Gerade bei Sucht und Suchtprävention ist das so. Wenn es um Jobs geht, sind wir hingegen die, die das Problem angehen“ beantwortet Gehenio die Frage von Alischa Maria Kisser (CDU), ob sich die Berater als „aktive Problemlöser oder Zuhörer“ verstünden. Silvia Argyrakis (CDU) bringt derweil einen festen Treffpunkt für das Jugendbüro und seine Klienten im Rathaus ins Spiel: „Macht das Sinn, wenn sie ohnehin so oft am Rathaus sind?“, fragt sie. Schwanzer und Gehenio sind skeptisch. Einerseits gebe es Jugendräume, andererseits bräuchte man dafür Aufsichtspersonal, und das passe den meisten Heranwachsenden nicht. „Die Jugendlichen von heute sind sehr unverbindlich“, sagt Gehenio. Am besten funktionierten Angebote mit einem offenen zeitlichen Rahmen, bei denen die Jugendlichen jederzeit nach Lust und Laune kommen und gehen könnten. Und auch am Schicksal des 19-jährigen angehenden Pflegers nehmen die Ausschussmitglieder Anteil. „Hat der Mann eine Wohnung gefunden?“, fragt Kisser. „Er ist in eine andere Stadt gezogen. Zu einem Freund“, klärt Schwanzer auf. „Dann ist der Kontakt abgerissen.“ Das sei nicht untypisch. Oft fänden Jugendliche, die zu Hause rausgeflogen sind, bei wechselnden Freunden Unterschlupf. „Sofa-Hopping und sexuelle Gegenleistung für einen Schlafplatz begegnen uns als verdeckte Formen von Jugendobdachlosigkeit.“

Sie wertet das als Zeichen einer Subkultur, die ihre eigenen Lösungen entwickelt. Schwanzer sagt: „Auch durch zu wenig Teilhabe fragen sich Junge, ob sie in der Gesellschaft gewollt sind. Die Jugendlichen wenden sich ab. Wir verfolgen das mit Sorge.“