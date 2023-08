Bombenfund in Touristenhochburg Rüdesheim: Bahnstrecke, Straßen und Schiffsverkehr gestört

Auch die Seilbahn am Niederwalddenkmal in Rüdesheim ist nach dem Bombenfund gesperrt. (Archiv)

Gleich vier Blindgänger

Ausnahmezustand am Touristen-Hotspot: Gleich vier Weltkriegsbomben sorgen am Dienstag (8. August) für Sperrungen und Stillstand rund um Rüdesheim am Rhein.

Rüdesheim - Bei Sondierungsarbeiten sind in der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim am Rhein vier Weltkriegsbomben gefunden worden. Das teilen Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis am Dienstag (8. August) mit. Für die Entschärfung müssen mehrere Straßen, der Schienenverkehr sowie der Rhein gesperrt werden.

Bomben bei Rüdesheim sollen noch am Dienstag (8. August) entschärft werden

Die vier Blindgänger von Rüdesheim - nach Angaben der Beamten handelt es sich um drei 50-Kilogramm- sowie eine 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe - sollen noch am Dienstag ab 16 Uhr entschärft. Dafür wurden nun folgende Bereiche rund um Rüdesheim am Rhein gesperrt:

Die L3034 im Bereich Jagdschloss Niederwald

Die B42 zwischen Rüdesheim und Assmanshausen

Alle Feld- und Waldwege zwischen Niederwalddenkmal und Assmanshausen

Die rechtsrheinische Bahnstrecke

Der Rhein

Die Seilbahn von Rüdesheim zum Niederwalddenkmal

Das Jagdschloss Niederwald wurde nach dem Bombenfund bereits evakuiert. Weitere Gebäude sind nach Angaben von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis nicht betroffen.

Bombenfund bei Rüdesheim: Arbeiten wohl mindestens bis Mitternacht

Die Arbeiten könnten sich über Stunden hinziehen. Aktuell wird ein Ende frühestens ab Mitternacht erwartet. Kampfmittelräumdienst, Polizei, Ordnungsamt, Ordnungspolizei, Forst, Deutsche Bahn, Rettungsdienst und Feuerwehr arbeiten gemeinsam vor Ort.

Bei Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis heißt es: „Wir bitten die Bevölkerung, den Bereich großräumig zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.“ Die Bevölkerung wurde auch mittels WarnApps über die Sperrungen informiert.

