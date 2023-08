Erneut Erdöl im Hessischen Ried gefunden

Von: Annette Schlegl

Die Erkundungsbohrung hat aufgezeigt, dass „Schwarzbach 2“ auf dem Bohrplatz in Riedstadt viel Erdöl liefern wird. © Rolf Oeser

Die Erkundungsbohrung nach Erdöl in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) war erfolgreich. Das Unternehmen vermutet sogar ein größeres Reservoir als bei der schon vorhandenen Förderstelle.

In Riedstadt-Goddelau, mitten im Hessischen Ried, hat sich Bohrgestänge in den vergangenen Wochen bis auf 1700 Meter Tiefe in die Erde gefressen, um zu erkunden, ob die dortigen porösen Steine Erdöl enthalten. Jetzt jubelt das Unternehmen Rhein Petroleum: Die neue Bohrung „Schwarzbach 2“ wird wohl noch ergiebiger sein als die Tiefbohrung „Schwarzbach 1“, die seit fünfeinhalb Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände an der Starkenburger Straße dauerhaft Erdöl fördert.

600 Barrel Erdöl können in „Schwarzbach 2“ wohl täglich gefördert werden

„Wir glauben, dass die neue Bohrung mehr Ölförderung erlauben wird als Schwarzbach 1“, sagt Peter Appel, Geschäftsführer der Rhein Petroleum GmbH, auf FR-Nachfrage. Nach der vierwöchigen Erkundungsbohrung, den jüngsten Tests und der bohrlochgeophysikalischen Messung sei man „positiv gestimmt“, so ein Sprecher des Unternehmens. Alles spreche dafür, dass hier 600 Barrel Erdöl pro Tag aus der Tiefe geholt werden können – das sind gut 95 000 Liter.

Zum Vergleich: Die Förderquote bei „Schwarzbach 1“ lag ursprünglich bei 300 bis 400 Barrel Rohöl pro Tag; aktuell werden dort täglich nur 15 Barrel gefördert. Das sei nichts Ungewöhnliches, sagt Appel. Die Förderquote nehme ab, da Flüssigkeit aus der Tiefe herausgeholt werde und damit im Laufe der Zeit der Lagerstättendruck aus dem umgebenden Gestein sinke.

Erwartungen von Rhein Petroleum in allen Belangen übertroffen

Ein unabhängiges Gutachten habe für „Schwarzbach 2“ ein Erdöl-Reservoir von 3,8 Millionen Barrel festgestellt. Das sei aber nur ein rechnerischer Wert. „Bei optimalen Bedingungen kann man dieses Reservoir zu 40 bis 50 Prozent ausfördern“, sagt Appel. In früheren Jahren seien gar nur 20 Prozent möglich gewesen.

Klar ist jedenfalls, dass die Bohrung „Schwarzbach 2“ die Erwartungen des Heidelberger Unternehmens sogar übertrifft. Die Erdöl führenden Schichten, die sogenannten Meletta- und Pechelbronner Schichten, seien mächtiger als vorher angenommen – und auch mächtiger als bei der aktuellen Bohrung. Außerdem liegen die ölhaltigen Reservoirs weiter oben als prognostiziert. Auch die Porösität, also die Durchlässigkeit des Gesteins, sei „vielversprechend“, die Fließgeschwindigkeit des Erdöls aus den kleinen Poren sei gut. Die Qualität des Rohstoffs liege nach ersten Laboruntersuchungen ebenfalls über den Erwartungen: „Leicht, schwefelarm, reich an wertvollen Inhaltsstoffen“, sagt Appel. Das Erdöl sei qualitativ sehr hochwertig, eigne sich besonders für die industrielle Weiterverarbeitung und die Herstellung von Arzneimitteln oder hochwertigen Kunststoffen.

Die bestehende Produktionsanlage kann bei der Förderung von Erdöl aus „Schwarzbach 2“ genutzt werden. © Rolf Oeser

35 Meter hoher Förderturm wird auf dem Bohrplatz in Riedstadt abgebaut

In den kommenden Tagen beginnt nun die Testförderung, die ein paar Wochen lang dauern wird. „Da sieht man dann, wie viel Öl in den Bohrstrang fließt“, informiert der Sprecher von Rhein Petroleum. Das Bohrloch wird gesäubert, ein dünner Förderstrang und eine Pumpe werden in die Bohrung eingebaut. Gleichzeitig verschwindet der 35 Meter hohe Förderturm, der in den vergangenen Wochen von weitem von der Erkundungsbohrung kündete. Für Förderung und Aufbereitung könne die bestehende Infrastruktur auf dem Gelände genutzt werden, so das Unternehmen.

Von Riedstadt aus wird das Erdöl mit Lastwagen zur Raffinerie in Karlsruhe transportiert. Vor Ort gefördertes Erdöl habe damit gegenüber importiertem eine viel bessere CO2-Bilanz, sagt Appel. Das mag der Grund sein, warum Umweltschützer bisher nicht gegen die Erdölbohrung im Hessischen Ried protestiert haben. Möglicherweise liegt es aber auch an der offenen Informationspolitik des Unternehmens. Unter anderem wurde ein Informationscontainer mit Schautafeln und Karten eingerichtet. Außerdem wurde die zentrale Fläche des Bohrplatzes wie bei einer Tankstelle komplett abgedichtet.