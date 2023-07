„Blicki“ zeigt Kindern Gefahren durch Lastwagen auf der Straße

Bei einem abwechslungsreichen Programm konnten die Schülerinnen und Schüler nicht nur viel über die Gefahren lernen, die von den großen Lkw ausgehen, sondern hatten zudem noch viel Spaß. N. Müller © Niklas Müller

Initiative wurde nach einem tödlichen Abbiegeunfall gegründet

Kriftel / Hofheim - Ein Müllauto der Firma Meinhardt steht auf dem Parkplatz vor der Kreissporthalle, eine Gruppe Schüler der Hofheimer Pestalozzischule hat sich an seiner Seite hinter einer Linie versammelt. Diese markiert den toten Winkel, den der Fahrer aus seinem Führerhaus nicht einsehen kann. Würde das Fahrzeug abbiegen, könnten die Schüler übersehen werden - mit dramatischen Folgen. Zum Glück ist der Lkw nur Bestandteil einer der vier Stationen, die im Rahmen der Verkehrsinitiative „Blicki blickt’s“ aufgebaut wurden. Diese besucht mit Workshops bundesweit Grundschulen, um Schüler für Gefahren, die von Lastwagen ausgehen, zu sensibilisieren. Jetzt war „Blicki“im Main-Taunus-Kreis unterwegs. Auslöser für die Initiative war ein Unglück in Köln 2015, als ein Junge durch einen abbiegenden Lkw ums Leben kam.

Dirk Hendlers, Initiator der Initiative, wollte daraufhin etwas unternehmen und merkte schnell, dass es bisher keine gezielte Aufklärung für Grundschüler oder Lkw-Fahrer zu diesem Thema gibt. „Also haben wir uns ins Zeug gelegt, ein pädagogisches Konzept entwickelt, Känguru Blicki, unser Maskottchen, entworfen und 2017 den gemeinnützigen Verein gegründet“, erzählt Hendler. Inzwischen seien viele Unterstützer in den einzelnen Regionen dazugekommen, heute kann die Initiative auf ein Netzwerk von 300 Ehrenamtlichen bundesweit zurückgreifen. Der Erfolg gibt ihm Recht. „Vor vier Wochen haben wir das 60 000. Kind geschult“, erzählt er stolz.

Vier Stationen umfasst der Workshop. Die erste ist eine Bildergeschichte, in der Känguru Blicki mit dem Fahrrad in der Stadt unterschiedliche Gefahren bewältigen muss. An der zweiten Station bekommen die Kinder ein Gefühl für den Brems- und Anhalteweg eines Lkw. Hier sollen sie schätzen, nach wie vielen Schritten ein Lastwagen zum Stehen kommt. Die Antworten fallen unterschiedlich aus. „Zwei Schritte“, ist ein Schüler überzeugt, ein anderer bemisst den Anhalteweg mit 25 Schritten deutlich großzügiger. Tatsächlich benötigt ein Lkw in der Stadt etwa 25 Meter, um zum Stehen zu kommen. Die meisten Jungen und Mädchen liegen mit ihrer Schätzung deutlich zu niedrig.

An der dritten Station schließlich erhalten die Schüler praxisnah ein Gefühl für das Sichtfeld des Fahrers. In Kriftel können die Schüler dazu in ein Fahrzeug der Firma Meinhardt steigen. Selbst die Lehrer seien oft überrascht, wie wenig die Fahrer trotz zahlreicher Hilfssysteme eigentlich sehen, berichtet Hendler. „Am Ende merken wir immer wieder, dass die Kinder durch die ersten drei Stationen schon sehr viel wissen“, erklärt der Initiator des Projektes. Evaluiert wird der Workshop vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, ein wichtiges Feedback, um das Programm weiterentwickeln zu können.

Die Resonanz ist durchweg positiv

Das Ergebnis sei bislang durchweg positiv. Unter dem Namen „Blicki blickt’s einfach“ entsteht derzeit deshalb auch ein Programm, das auf die Bedürfnisse von Förderschulen ausgerichtet ist. Einige Schulen hätten bereits Interesse signalisiert. Zudem gebe es in diesem Jahr noch viele Aktionstage, in denen die Schüler beispielsweise auf die Gefahren auf dem Schulweg aufmerksam gemacht werden sollen.

Aber auch für Lkw-Fahrer sind Konzepte geplant, um diese für andere Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Leon Meinhardt, Auszubildender bei der familiengeführten Meinhardt Städtereinigung, ist an dem Tag gerne mit dabei und findet es wichtig, dass die Schüler und die Fahrer selbst auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden.

Auch wenn er selbst noch keinen Lkw gefahren habe, sei es zudem gut, als Fahrer auch mal die Perspektive der Schüler einzunehmen, um ein Gefühl für deren Wahrnehmung zu bekommen.

Auch Erster Kreisbeigeordneter Johannes Baron verdeutlicht die Bedeutung des Themas für den Main-Taunus-Kreis, der zwar die kleinste Fläche, dafür aber die größte Bevölkerungsdichte habe. „Das funktioniert nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen“, betont er. Deshalb freue er sich, dass die Initiative zu Besuch im Kreis sei und das Thema aufgegriffen habe.