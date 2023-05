Biken im Einklang mit der Natur

Teilen

Der Trail soll sich in das natürliche Gelände integrieren. archiv © p

Verein will Strecke im Wald bauen / Ausschuss begeistert von Plänen

FRIEDRICHSDORF - Auf den Fotos hat die Zukunft schon begonnen. Pelagius-Trail steht auf einem Holzschild, das an zwei Balken montiert ist. Eingerahmt von hohen Bäumen, am Horizont schimmert die Rhein-Main-Ebene mit der Skyline von Frankfurt durch. Auf einem zweiten Foto ist ein langgezogener, mit Laub bedeckter natürlicher Graben zu sehen, der sich durch den Forst zieht. Beim ersten Bild handelt es sich um eine Fotomontage, das zweite ist ein Abbild der Realität, wie sie sich im Friedrichsdorfer Stadtwald darstellt.

Beides ist Teil einer Präsentation, mit der Jörg Waldmann und Maximilian Linker im Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport für ihr Projekt werben: den Bau einer Mountainbike-Strecke im Friedrichsdorfer Wald. Noch eine Vision, aber die ist ziemlich ausgefeilt, wie der Vortrag im Sitzungssaal des Rathauses zeigt.

Waldmann und Linker sind Mitglieder des jungen Vereins Trailwerk Friedrichsdorf, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Mountainbike-Sport in Friedrichsdorf zu vertreten und zu fördern. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, Sport in einer sichereren Umgebung zu praktizieren. Dies im Einklang mit Natur und Umwelt und durch enge Abstimmung mit dem Förster sowie anderen Waldbesitzern“, sagt Waldmann.

Die Initialzündung sei im vorigen Jahr bei einer Walking-Tour im Wald gewesen, berichtet Waldmann. Dabei kam man an den wilden und abgesperrten Trail am Bornberg. Wie’s der Zufall will, kam Revierförster Philipp Gerhardt vorbei, man habe im Gespräch eine Offenheit für das Thema erkannt. Die Gründung eines Vereins kam ins Spiel. Kein Problem für ihn, er ist Vorsitzender des Tennisvereins Köppern. Sein Kollege Linker ist übrigens Lehrer an der Maria-Ward-Schule in Bad Homburg und leitet dort unter anderem die Mountainbike-AG. Danach ging alles schnell: Treffen mit Förster, Vertretern von Stadt, Philipp-Reis- und Maria-Ward-Schule, am 5. Oktober 2022 Vereinsgründung mit zunächst neun Mitgliedern. Im November letzten Jahres stellte der Verein einen Antrag zum Bau einer Mountainbike-Strecke. Im Februar 2023 im Rathaus ein Gespräch zwischen Verwaltung und Vereinsverantwortlichen. Mit dabei Vertreter von Hessen-Forst und ein Experte für den bestehenden Flowtrail Feldberg, um Erfahrungen auszutauschen und mögliche Rahmenbedingungen zu klären.

Hessen-Forst bekam den Auftrag, mögliche alternative Routen im Stadtwald zu untersuchen und daraus einen Vorschlag zu erarbeiten. Schließlich gemeinsam mit Trailwerk eine Waldbegehung, eine favorisierte Route wurde ausgewählt.

Aber nochmal ein Blick auf die Prämissen des Trails. „Wir wollen keine Bäume fällen“, sagt Waldmann - der Name scheint hier Programm zu sein. „Der Trail wird sich dem Wald anpassen und nicht umgekehrt.“ Bedeutet, dass sich die Strecke in das natürliche Gelände integrieren und vorhandene Hindernisse miteinbeziehen soll. Außerdem soll vorhandenes Material verwendet, gegebenenfalls sollen aus Stabilitäts- und Sicherheitsgründen Nägel und Schrauben genutzt werden. Ziel sei es jedoch nicht, ein „riesiges Ding“ zu bauen und nicht groß Geld in die Hand zu nehmen. Beschilderung und ein Rettungskonzept sind vorgesehen.

Kooperation mit Schulen geplant

Darüber hinaus will sich der Verein um den Trail kümmern, ihn regelmäßig überprüfen und warten. Auf die Stadt sollen keine Kosten zukommen. Auch die Haftung gehe komplett auf den Verein über. Man habe eine Versicherung, um alles abzudecken. Eine weitere Prämisse: Der Trail soll keinen Massentourismus anlocken, sondern sei eine „lokale Sache“. Will heißen: Zielgruppe sind in erster Linie Friedrichsdorfer Kinder und Jugendliche, eventuell noch Besucher aus Bad Homburg und Rosbach. Geplant sei zudem eine Kooperation mit Schulen.

Die Stadtverordneten haben etliche Fragen. In welchen zeitlichen Abständen wolle man die Strecke warten und wie gewährleiste man, dass der Trail nicht verändert werde?, will Stefano Fadda (CDU) wissen. Die Antwort: Einmal pro Monat wolle man drüber gehen und alles dokumentieren. Und man werde sich in Absprache mit dem Anlagewart darum kümmern, dass nicht jemand zu bauen anfange.

Ob man in Sichtweite der Wege sei. Antwort: Ja, aber mit genug Abstand, dass man nicht auf die Wege fahre. Eventuell müsse man mal mit dem Auto hinkommen. Letztlich gebe es aber auch eine Entlastung der Wanderwege. Ob die Wege des Trails denn so blieben, will Sylvia Reinisch (Grüne) wissen. Eventuell im unteren Teil etwas mehr verdichtet, antwortet Waldmann, im oberen Teil wenig bearbeitet. Geplant sei, die Anlage so naturbelassen wie möglich zu halten.

Fehlt noch die Zeitschiene: Die Inbetriebnahme ist zum Saisonstart am ersten April 2024 geplant.

Am Ende gibt es viel Applaus. Der Ausschuss bittet den Magistrat, Vertragsverhandlungen mit dem Verein aufzunehmen, um den Bau einer Mountainbike-Strecke umzusetzen. Dafür findet sich eine breite Mehrheit, einzig Sylvia Reinisch votiert dagegen.