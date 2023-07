Bike-Hersteller sagt Expansion nach Riedstadt ab

Von: Annette Schlegl

Unternehmensentscheidung gefallen: Lastenräder und E-Bikes von Riese & Müller werden künftig in Riedstadt weder gelagert noch produziert. © Michael Schick

Der Premium-Bike-Produzent Riese & Müller hat seine Pläne verworfen, nach Riedstadt zu expandieren - obwohl dort schon die Genehmigungsverfahren liefen.

Der E-Bike-Hersteller Riese & Müller hat seine Pläne, nach Riedstadt zu expandieren, ad acta gelegt. Das in Mühltal ansässige Unternehmen, das hochwertige Elektro-Fahrräder und Lastenräder herstellt, wollte dort einen weiteren Standort aufbauen. Im April vorigen Jahres hatte er eine schriftliche Absichtserklärung unterzeichnet, ein Grundstück mit 135 000 Quadratmetern Fläche im Gewerbepark Wolfskehlen für Lagerkapazitäten und Produktion zu kaufen. Laut Bürgermeister Marcus Kretschmann (CDU) hatte die Stadt daraufhin Planfeststellungsverfahren, Bebauungspläne und Zielabweichungsverfahren in Rekordzeit vorangetrieben.

Riedstadt kam ins Gespräch, weil am Hauptsitz des E-Bike-Herstellers in Mühltal keine Flächen in benötigter Größe zum Verkauf standen. Wie Heiko Müller, einer der Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Riese & Müller, nun aber verlautbarte, konnte sein Unternehmen kürzlich ein Grundstück in Mühltal erwerben. Auch ein neuer Parkplatz Nord kann nun gebaut werden. Somit könne man die Entwicklung über die nächsten Jahre „sehr gut am Campus in Mühltal abbilden“, so Müller.

Riedstadt habe in den vergangenen Monaten einigen Interessenten für das Grundstück abgesagt, erklärt der Bürgermeister. Er sei „sehr zuversichtlich, dass nun das Telefon nicht stillstehen wird.“ ann