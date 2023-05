Besucherrekord seit Jahren unerreicht

Von: Annette Schlegl

Der Hessentagslöwe, der vor dem historischen Rathaus stand, wechselt nun vor das Polizei-Bistro auf dem Hessentagsgelände. © Rolf Oeser

Die FR beantwortet Fragen rund um das traditionsreiche Fest der Hessen, das an diesem Freitag zum 60. Mal in Pfungstadt über die Bühne geht.

Seit wann gibt es den Hessentag?

Der erste Hessentag fand 1961 mit 40 000 Besucher:innen in Alsfeld statt. Er dauerte nur drei Tage.

Gibt es noch mehr solcher Landesfeste in Deutschland?

Mittlerweile gibt es bis auf in Bayern und Schleswig-Holstein sowie in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin Landesfeste beziehungsweise Landesfesttage in allen Bundesländern. Der Hessentag ist die älteste Veranstaltung.

Was war der bestbesuchte Hessentag?

Unerreicht ist der Hessentag in Kassel im Jahr 2013, bei dem an zehn Tagen mehr als 1,8 Millionen Besucher und Besucherinnen gezählt wurden. Die Stadt feierte damals auch ihr 1100-jähriges Bestehen. Der Hessentag in Rüsselsheim im Jahr 2017 zog 1,4 Millionen Gäste an, der Hessentag in Oberursel im Jahr 2011 mit 1,375 Millionen Gästen etwas weniger. In Pfungstadt rechnet man mit rund 600 000 Besuchern und Besucherinnen.

Ist der Hessentag jemals ausgefallen?

Im Jahr 2020 sollte Bad Vilbel das Fest der Hessen ausrichten, 2021 war Fulda vorgesehen. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr entschied man sich in beiden Jahren für eine Absage. Bad Vilbel soll nun 2025 den Hessentag ausrichten, Fulda ein Jahr später. Im vorigen Jahr war Haiger für das Landesfest auserkoren, doch auch hier machte die Covid-19-Pandemie – genauer gesagt das Omikronvirus – den Veranstalter:innen einen Strich durch die Rechnung. Die bisher letzte Gastgeberstadt war Bad Hersfeld im Jahr 2019.

Ist ein Hessentag jemals an der Finanzierung gescheitert?

2010 gab Alsfeld den Zuschlag aus finanziellen Gründen zurück, im Jahr 2013 Vellmar. Stadtallendorf beziehungsweise Kassel sprangen ein.

Welches Defizit bilanzierten die ausrichtenden Städte in den vergangenen Jahren?

Rüsselsheim schloss das Landesfest 2017 mit einem Minus von 4,6 Millionen Euro ab, Korbach musste 2018 vergleichsweise geringe 1,5 Millionen Euro zuschießen, Bad Hersfeld bilanzierte 2019 ein Defizit von 2,3 Millionen Euro.

Sind Teile des Festprogramms schon einmal dem Wetter zum Opfer gefallen?

2018 wurden Musikveranstaltungen beim Hessentag in Korbach wegen Unwetterwarnungen vorübergehend unterbrochen. 2019 in Bad Hersfeld wurde das Eröffnungskonzert der „Black Eyed Peas“ wegen Gewitters abgesagt.

Wie kommt es zum Motto „Pfungstadt zieht an“?

Im Stadtwappen sind drei Hufeisen zu sehen, die Pfungstädter haben das Hufeisen für den Hessentag quasi zum Magneten umfunktioniert. Das Motto steht aber laut Bürgermeister Patrick Koch (SPD) auch für zukünftige Gewerbeansiedlungen.

Wie groß ist die Mannschaft, die den 60. Hessentag vorbereitet hat?

Mehr als 50 Bedienstete sind bei der Stadt Pfungstadt in die Planungen involviert, dazu noch 50 Mitarbeiter:innen bei Dienstleistern.

