Baustelle ist Grund für Zugausfälle

Deutsche Bahn übernimmt Verantwortung / Grüne wollen Akteneinsicht

hochtaunus - Irgendwann sollen Vordertaunus und Usinger Land wieder zuverlässig durch Züge verbunden sein. Doch bis es so weit ist, ist die Pannenserie auf der Taunusbahn-Strecke um ein Kapitel reicher: In der vergangenen Woche endeten Fahrten in Richtung Friedrichsdorf ohne größere Informationen für die Reisenden bereits in Köppern. Ärgerlich, besonders für Schulkinder.

Betroffen war unter anderem eine Verbindung, die, wie uns ein Leser mitteilte, um 7.46 Uhr in Köppern endete. „Hunderte Fahrgäste, vor allem Schüler, mussten aussteigen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen.“ Es habe weder Hinweise auf einen Schienenersatzverkehr noch anderweitige Informationen gegeben. Auch gehört die Verbindung nicht zu denen, die laut Ersatzfahrplan (teilweise) entfallen sollten.

Woran es lag? Der Kreis, beziehungsweise der VHT, verweist auf den RMV. Die Pressestelle des Betreibers Start Deutschland auf die Deutsche Bahn. Dort erklärt eine Sprecherin für den Bereich S-Bahn Rhein-Main - nach Rücksprache mit der Pressestelle des RMV: „Durch die kurzfristige Verlängerung der Baustelle am Bahnhof Friedrichsdorf kam es durch technische Schwierigkeiten bei der DB Netz zu Störungen bei der Bearbeitung der bereitgestellten Fahrpläne, und die Züge von Start konnten zeitweise nicht bis Friedrichsdorf fahren.“ Die Frage, ob es mittlerweile zuverlässige Strategien gibt, wie Infos über ausfallende oder verkürzte Züge schnell an die Fahrgäste übermittelt werden können, blieb unbeantwortet. Stattdessen folgte ein Hinweis auf die Pressemitteilung zu den noch bis einschließlich heute gültigen „Fahrplanänderungen auf S 5, RB 15 und RB 16“ in Zusammenhang mit den Arbeiten im Bahnhof Friedrichsdorf.

Die anhaltenden Probleme auf der Taunusbahn-Strecke beschäftigen auch die Hochtaunus-Grünen. In der Sondersitzung des Ausschusses für Bau, Planen, Verkehr und Umwelt am 1. August habe Landrat Ulrich Krebs (CDU) „vollmundig versprochen, dass zu Beginn des neuen Schuljahrs die Bahn verlässlich fahren wird“, erinnert Sven Mathes (Grüne). Stattdessen endete ein Zug unplanmäßig in Köppern. So hätten einige Schüler „dieses Schuljahr mit einer verpassten Schulstunde begonnen - und mit verständlichem Frust“, heißt es in einer Mitteilung, in der die Kreis-Grünen Konsequenzen ankündigen: „Wir werden über den Kreistag Einsicht in das Projektmanagement fordern,“ so Fraktionsvorsitzende Patricia Peveling. „Die Dreifach-Funktion von Landrat Krebs scheint hier tatsächlich eher hinderlich zu sein. Wir hatten die Erwartung, dass er als Landrat und gleichzeitig in seiner Funktion als Vorsitzender des VHT und zudem noch Aufsichtsratsvorsitzender des RMV den nötigen Einfluss hat, um für eine rasche Bearbeitung der Probleme Sorge zu tragen. Tatsächlich stellt sich die Situation nun aber ganz anders dar. Es ist offensichtlich eher hinderlich, wenn man Auftraggeber und Auftragnehmer in einer Person ist.“ red/hko