Baustelle am Schulberg im Zeitplan

Blick in die Tiefe des Schulbergs: Leitungen und Kanäle liegen in unterschiedlicher Tiefe und nebeneinander im Boden. Hillebrecht © ahi

Projekt mit komplexer Logistik / Umleitung für Verkehr dauert noch bis Ende 2024

BAD HOMBURG - Kann ich mal durch?“ Die Dame mit dem Fahrrad ist genervt, dass der Baustellentrupp stehenbleibt, obwohl es gerade eng ist am Schulberg. Autofahrer müssen noch eine Weile eine Umleitung fahren: Bis Ende 2024 dauert die Baustelle noch. Die Zahl der Beschwerden halte sich zwar in Grenzen, sagt Projektleiter Johannes Möbs. Dennoch wisse man, dass sich schon einige Bürger fragen, warum das so lang dauert, und auch, wieso nicht immer Arbeiter zu sehen sind. Dafür gibt es mehrere Gründe.

„Wir werden oft gefragt, warum wir nicht nur einmal ein Loch graben und dann alle neuen Rohre hineinlegen“, erzählt Michael Henze von der Stadtentwässerung. Doch ein Blick in ein Baggerloch zeigt, wie kompliziert eine Straßenbaustelle ist. Der Abwasserkanal liegt etwa 4 Meter tief. Er ist 100 Jahre alt und entsprechend marode. Das 30 Zentimeter dicke Rohr wird teilweise über unterirdische Verfahren erneuert. So müssen Straßenstücke nicht komplett geöffnet werden - etwa das sensible Kopfsteinpflaster in der Herrngasse. Dort wird der Kanal per Berstlining-Verfahren erneuert. Dabei wird noch dehnbares Material für ein neues Rohr wie ein Strumpf in den bestehenden Kanal eingebracht, dieser wird geborsten, nachdem das neue Material ausgehärtet ist.

Weiter oben liegen die Leitungen für Gas (1 Meter Tiefe) und Frischwasser (1,50 Meter). Sie stammen aus den 1970er Jahren und werden ebenfalls erneuert. Sie verlaufen über verschiedene Trassen, damit man später an die untere Leitung kommt, ohne die obere entfernen zu müssen. Auch ein Leerrohr zieht die Stadt ein - für die Zukunft, wie Markus Schmitt, Fachbereichsleiter Straßenbau, sagt. Damit der neue Straßenbelag so lange wie möglich unangetastet bleibt.

Neue Frischwasserleitungen müssen gespült und desinfiziert werden - ein Grund, warum zuweilen Ruhe auf der Baustelle herrscht. Einen weiteren Grund erklärt Bauleiter Konstantin März: „Die meisten unserer Mitarbeiter reisen aus Thüringen an. Deshalb arbeiten sie unter der Woche länger und haben jeden zweiten Freitag frei.“ Die Fahrbahndecke wurde bis auf einzelne Löcher provisorisch geschlossen - Sie muss für die Materialanlieferung befahrbar sein.

Zum Laternenfest werden alle Gruben geschlossen. „Eine Baustelle wird man gar nicht sehen“, verspricht Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Philipp. Nach dem Fest geht es weiter.

Wenn im Untergrund alles paletti ist, kommt die neue Straßendecke darüber. Diese Arbeiten werden jetzt erst ausgeschrieben - „Jetzt sind die Preise niedriger als vor einem Jahr“, erläutert Schmitt. Früher sei nicht nötig gewesen, da man wusste, dass die Kanalarbeiten ein Jahr dauern werden. Ende März 2024 sollen diese fertig sein, dann wird der Schulberg, beginnend von oben, erneut acht, neun Monate gesperrt. Im Frühjahr gilt erneut die Umleitung über die Obergasse.

„Aber jetzt kommt man sehr gut überall hin“, betonen die Bau-Experten - auch mit dem Auto. „Die Einfahrt über die Ritter-von-Marx-Brücke in die Schlossgarage ist möglich und wird es fast die gesamte Bauzeit über sein“, so Philipp. Bis Dezember 2024 soll die neue Straßendecke fertig sein. Dabei wird die Fahrbahn breiter. Auf beiden Seiten soll genügend Platz für Radfahrer entstehen. Dafür fallen die bisherigen Parkplätze zwischen Engel-Apotheke und Café Eiding weg.

Aber auch die Fußgänger werden auf dem unteren, engen Stück profitieren: Laut Schmitt wird dort der Bürgersteig 20 bis 30 Zentimeter breiter. Die Radstreifen werden bis zur Louisenstraße weitergeführt; die Bushaltestelle „Marktplatz“ wird barrierefrei ausgebaut.